Indonesiër Garoeda moet sluiten om hygiëne

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft besloten om het Haagse restaurant Garoeda per direct te sluiten. De bekende Indonesiër aan de Kneuterdijk voldoet niet aan de hygiënische voorwaarden.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Dat meldt het AD. In de keuken was het zo slecht gesteld met de hygiëne, dat de NVWA direct harde maatregel nam. Met name zou het bedroevend gesteld zijn met de gele rijst. Het restaurant stond al langer onder controle van de Voedsel en Warenautoriteit, maar dit mocht niet baten. Zodra de NVWA in bezit is van gerechtelijke beschikking, moet Garoeda zijn deuren sluiten.

Rijsttafel bij de formatie

Garoeda is in de omgeving van het Binnenhof al jaren een begrip. In juni zaten Alexander Pechtold van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog in het Indonesische restaurant, waarmee een startschot werd gegeven voor nieuwe formatieonderhandelingen. Eerder waren besprekingen tussen ChristenUnie en D66 op niets uitgelopen. Tijdens de maaltijd bij Garoeda werd de impasse doorbroken.

‘Een voedzame maaltijd, smaakt naar meer,’ zei Pechtold na afloop van de maaltijd. Segers sprak van ‘een goede basis’. ‘Het is aan de informateur om nu de volgende stap te zetten,’ voegde hij er nog aan toe. Bij het etentje waren ook Carola Schouten, nu Segers’ secondant in de onderhandelingen voor een nieuwe regering, en D66-Kamerlid Wouter Koolmees aanwezig.