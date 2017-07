Jihad-rapper Marouane B. ‘vroeg vrienden in Nederland overvallen te plegen’

De van terreur verdachte rapper Marouane B. probeerde zijn vrienden te ronselen voor de jihad vanuit Syrië, en riep handlangers in Nederland op overvallen te plegen. Hij bedelde om geld, omdat hij anders ‘honger zou lijden’.

B. kwam recent in het nieuws toen de Arnhemse jihadist – die door Justitie wordt verdacht van onthoofding – in een rap aan zijn moeder liet weten dat hij naar huis wil. Als hij terugkeert naar Nederland, wordt hij direct vervolgd en voorlopig vastgezet, waarschuwt het Openbaar Ministerie.

Honderden euro’s naar B.

In 2013 vertrok B. vrijwillig naar Syrië om zich aan te sluiten bij een terreurgroep. Hij vertrok samen met vriend Robbin van D., die al snel terugkeerde. In 2014 speelde B. een rol in een propagandavideo van Islamitische Staat (IS). Nu de terreurgroep aan terrein en macht verliest, wil de jihadist terug.

De Telegraaf bericht vrijdag over getuigenverklaringen uit het strafdossier van B. De jihadist zou deze zelf online hebben geplaatst. Bekenden van B. in Nederland vertellen hoe hij om geld vroeg. B. Het is onduidelijk hoeveel geld uiteindelijk naar B. in Syrië is gestuurd. Een getuige geeft toe dat hij honderden euro’s via Turkije naar Syrië stuurde.

‘Ik moest overvallen plegen’

Om de ‘heilige strijd’ te financieren, vroeg Marouane B. kennissen in Nederland overvallen te plegen, zo blijkt uit het dossier dat online staat. ‘Toen ik hem vertelde dat ik geen geld kon sturen, omdat ik geen geld meer had, zei hij mij dat ik een overval moest plegen om aan geld te komen,’ verklaart een kennis. Tegen die persoon zou B. hebben gezegd dat hij mensen had onthoofd.

Ook was B. naar eigen zeggen in zijn been geschoten. De berichten van B. en de foto’s op zijn Facebook zorgden ervoor dat een aantal potentiële Syriëgangers juist afzag van de reis naar het door Islamitische Staat bezette gebied, ondanks de pogingen van B.

Geen spijt

Marouane B. schreef eerder in een open brief dat hij wil terugkeren. Deze week kwam hij in het nieuws door een lied dat hij in Syrië heeft geschreven en opgenomen. In Nederland is het rapnummer gemixt, zegt B. De jihadist klaagt nu steen en been over de situatie in Syrië. ‘Ik zag hoe strijders van IS door het hoofd werden geschoten nadat ze gevangen waren genomen. Ik heb bommen zien vallen op onschuldige burgers.’

B. zegt geen spijt te hebben, en ziet zichzelf niet als een terrorist. Hij heeft alleen spijt van het feit dat hij zijn ouders ‘slapeloze nachten heeft bezorgd’.

IS-strijders worden bij terugkeer standaard vervolgd en vastgezet. B. wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie, maar de aanklacht tegen de jihad-rapper wordt mogelijk uitgebreid: Justitie verdenkt hem van onthoofding.