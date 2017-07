Klopjacht op plofkrakers eindigt in autocrash

De politie maakte in de nacht van maandag op dinsdag jacht op een bende plofkrakers die achter een roof in Duitsland zat. Dinsdagochtend eindigde de klopjacht in een autocrash in Utrecht.

Er moesten helikopters en tientallen politieauto’s aan te pas komen. Mogelijk zat de politie een beruchte bende van Marokkaanse Nederlanders achterna die de afgelopen maanden tientallen plofkraken heeft gepleegd in Duitsland.

Geen springstoffen

De criminele groep wordt vaak de ‘Audi-bende’ genoemd, omdat de plofkrakers er steevast vandoor gaan met de buit in een Audi. Ook de auto die na de klopjacht in puin eindigde, was een Audi.

De auto van de verdachten crashte op een rotonde. Of er een buit in de auto lag, wilde de politie niet kwijt. Er zijn geen springstoffen aangetroffen in het voertuig. Bendes gebruiken vaak explosieven of gas voor een plofkraak.

Kanaleneiland

Bij een plofkraak blazen de misdadigers een geldautomaat op, vaak met gas. De bankbiljetten die in de automaat zitten, nemen zij mee. Het misdrijf wordt ‘de moderne versie van een bankoverval’ genoemd. In 2016 is op deze manier voor meer dan 2,8 miljoen euro schade veroorzaakt.

Al jaren worden Duitse grensprovincies geteisterd door een bende die de afgelopen tijd honderden plofkraken pleegde. Het betreft een bende Nederlanders van Marokkaanse afkomst uit de regio Utrecht, mogelijk de wijk Kanaleneiland, waar de auto op de rotonde botste.

Professionaliteit

Vorig jaar werd slechts een kwart van de zaken opgelost. De politie heeft het nakijken, zo blijkt. De kraak in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gepleegd in Solingen.

De politie spreekt van ‘een verschrikkelijke mate van professionaliteit’. Alles wijst erop dat het inderdaad de ervaren bende is waar West-Duitse steden al zo lang last van hebben. Deze bende bestaat vooral uit mannen tussen de twintig en dertig jaar. De meeste zijn familie van elkaar, anderen kennen elkaar van het straatleven.

Na het misdrijf reden de daders hard weg in auto’s met gedoofde lichten. Zelfs een helikopter van de politie moest aan de klopjacht te pas komen, maar de agenten konden de criminelen niet in de kraag vatten.