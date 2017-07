Marokkaanse ‘drugsdealer’ Saïd C. zit weer thuis

Saïd C., de van drugshandel verdachte Marokkaanse activist, is vrijgelaten uit uitleveringsdetentie. De betoger werd aangehouden naar aanleiding van een uitleveringsverzoek van Marokko.

Eind juni werd de 51-jarige Roosendaler opgepakt. Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de man lid van een criminele organisatie die internationaal drugs verhandelt. C. wordt ook verdacht van corruptie.

Niet vervolgd voor politieke activiteiten

Daarnaast zou hij betogers in de Rif financieel steunen, de regio in het noordoosten waar het merendeel van de Marokkaanse Nederlanders zijn wortels heeft. In het achtergestelde gebied gaan al maanden duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de repressieve en corrupte overheid.

In het ‘achtergestelde’ Rifgebied wordt al maanden gedemonstreerd. Riffijnen zijn gebrek aan toekomstperspectief zat >>

De activist vroeg zelf om vrijlating. De rechter gaf groen licht, hoewel C. meldplicht heeft en een enkelband moet dragen. Het Openbaar Ministerie onderstreept dat de uitleveringsprocedure gewoon doorgaat, meldt De Telegraaf.

Nederland is bereid C. uit te leveren aan Marokko omdat het land zou hebben beloofd hem niet vanwege zijn politieke activiteiten te vervolgen. C. zou alleen worden vervolgd voor zijn criminele daden.

18-septemberbegeweging

Onzin, zegt advocaat Inez Weski. De belofte van Marokko is waardeloos. Het uitleveringsverzoek wordt in september behandeld.

C. was eigenaar van een coffeeshop in Roosendaal, maar die moest sluiten omdat hij zich niet aan het gedoogbeleid hield. In 2015 werd hij opgepakt wegens het overtreden van de Opiumwet, maar kwam later met een enkelband weer op vrije voeten.

Saïd C. is een van de oprichters van de 18-septemberbeweging, die protesteert tegen de achterstelling van het Rifgebied in Marokko. In de periode 2007-2010 was hij actief als politicus in het Marokkaanse parlement.