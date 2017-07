Moslimpartij opent aanval op Ahmed Marcouch

De Haagse Partij van de Eenheid valt Ahmed Marcouch op een opmerkelijke manier aan. Fractievertegenwoordiger Arnoud van Doorn, voorheen gemeenteraadslid van de PVV, reageerde gepikeerd op de benoeming van Marcouch, beoogd burgemeester van Arnhem. Marcouch veroordeelt de aanval: walgelijk.

Oud-Tweede Kamerlid Marcouch is geen vriend van de Partij van de Eenheid, vooral vanwege zijn felle afwijzing van de salafistische stroming binnen de islam. Marcouch vindt dat salafistische organisaties verboden moeten worden, zeer tegen de wens van de Partij van de Eenheid in. Van Doorn, die zich tot moslim bekeerde, spreekt van een hetze tegen salafistische organisaties.

Marcouch heeft al vaker gesolliciteerd als burgemeester. Ook in Den Haag. Zat met Plasterk en Krikke bij laatste 3. Arnhem dus niet 1e keus. — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) 4 juli 2017

Van Doorn publiceerde diverse tweets om zijn ongenoegen te uiten over de benoeming van Marcouch als burgemeester van Arnhem. De meest opmerkelijke daarvan was de tweet waarin Van Doorn zegt dat Marcouch eerder al solliciteerde om burgemeester van Den Haag te worden. Hij zou samen met Ronald Plasterk en Pauline Krikke bij de laatste drie hebben gezeten, aldus Van Doorn. Pauline Krikke werd uiteindelijk burgemeester van Den Haag.

Overigens zat de Haagse oud-PVV’er niet in de benoemingscommissie, die de sollicitatieprocedure voor een burgemeester in vertrouwen moet behandelen. Het is dus niet duidelijk of Marcouch daadwerkelijk gesolliciteerd heeft voor de functie van burgemeester in Den Haag, maar door de suggestie te wekken, brengt Van Doorn hem in verlegenheid.

´Wandelgangen´

Van Doorn zegt de informatie te hebben opgevangen in de wandelgangen. Hiermee wekt hij de indruk dat de vertrouwenscommissie uit de school heeft geklapt. De vertrouwenscommissie, die moet toezien op de benoeming van de burgemeester van de Hofstad, wordt hiermee geen dienst bewezen.

Volgens Marcouch zijn de beweringen van Van Doorn gebaseerd op los zand. ‘Dit is een leugen,’ zegt hij tegen De Telegraaf, ‘Walgelijk dat hij zichzelf een hogere moraal toedicht. Hiermee ontmaskert hij zichzelf. Wat is zijn verhaal naar de kiezers nog waard?’

Ook Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer, vindt dat Marcouch niet de gedroomde kandidaat is voor de burgemeesterspost in Arnhem. Cynisch twittert hij: Knap werk van Ahmed Marcouch.