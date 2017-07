Ook nieuwe baan voor Van Dam: NPO-bestuurder

Na het eclatante verlies van de PvdA lijkt de ene na de andere partijprominent een nieuwe baan te vinden. Maandag werd bekend dat ex-Kamerlid Ahmed Marcouch burgemeester van Arnhem wordt, een dag later heeft ook staatssecretaris Martijn van Dam een andere functie.

De 39-jarige Van Dam treedt per 1 september 2017 toe tot de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Geen formatie voor de PvdA

Als nieuwe bestuurder wordt hij verantwoordelijk voor de portefeuille Mediaportfolio en Distributie, maakt de NPO dinsdag bekend. Van Dam is op dit moment (demissionair) staatssecretaris van Economische Zaken. De PvdA heeft vier jaar in een kabinet gezeten met de VVD, maar doet na het enorme verlies tijdens de verkiezingen in maart niet mee met de formatiebesprekingen. De VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie doen een ultieme poging om tot een meerderheidskabinet te komen. Totdat er een nieuw kabinet is, blijft Van Dam staatssecretaris. De overstap zou zijn besproken met premier Mark Rutte (VVD).

Bruno Bruins, voorzitter van de raad van de toezicht van de NPO: ‘Met de komst van Martijn van Dam vullen de bestuurders elkaar perfect aan met hun capaciteiten. We hebben voor Martijn van Dam gekozen om zijn kennis, ervaring en affiniteit met zowel de innovatieve kant van het profiel media als met de bestuurlijke kant (…). Ik heb er veel vertrouwen in dat de NPO met deze Raad van Bestuur een mooie toekomst tegemoet gaat.’

Geert Wilders’ protest

Ahmed Marcouch, oud-Kamerlid voor de PvdA, wordt burgemeester van Arnhem, werd gisteren bekend. Daar is niet iedereen blij mee.

Onder anderen PVV-leider Geert Wilders laat zich negatief uit over de benoeming van Marcouch. Wilders heeft een protest aangekondigd bij het gemeentehuis van Arnhem. Toen bekend werd dat Van Dam bestuurder bij de NPO werd, twitterde PVV-Kamerlid Martin Bosma: