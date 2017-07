Dekker gefrustreerd over uitspraak islamitische school

Er komt nu toch een nieuwe islamitische school in Nederland. De Raad van State oordeelt woensdag dat staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) deze religieuze onderwijsinstelling in Amsterdam moet toestaan en ook moet bekostigen.

Dekker moet het besluit voor 1 augustus bekrachtigen, meldt de Raad van State.

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de bewindsman onjuist gehandeld in zijn afwijzing van de islamitische school voor mavo, havo en vwo. Dekker wilde de school van de Stichting Islamitisch Onderwijs niet, omdat hij bang was dat leerlingen op de instelling zich afkeren van de maatschappij. In een reactie laat de staatssecretaris weten gefrustreerd te zijn. De bewindsman zegt dat hij nog altijd weinig vertrouwen heeft in het bestuur van de school.

‘De rechterlijke uitspraak laat echter geen andere mogelijkheid,’ aldus Dekker woensdag in een reactie. Hij heeft de inspectie gevraagd om meteen in de gaten te houden of de school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs: ‘Is dit niet het geval, dan zal de inspectie handhaven.’ Hij zegt ook dat hij hoopt dat de ouders van leerlingen goed nadenken of zij hun kind op deze school willen inschrijven.

In mei zei Dekker dat hij nog altijd inhoudelijke bezwaren had tegen de school. Wat is er dan precies aan de hand? Waarom wilde de gemeente Amsterdam en het ministerie de financiering van de school tegenhouden?

Lovende woorden over IS

Het draait allemaal om zeer omstreden uitspraken van een (inmiddels ex-)bestuurslid van de stichting. Secretaris Abdoe Khoulani schreef in juni 2014 op Facebook lovende woorden over terreurbeweging Islamitische Staat: ‘Leve ISIS en inshallah (…) op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken.’

Dat leidde vanzelfsprekend tot een storm van protest, onder meer van toenmalig PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, die Dekker vroeg de komst van de school te verhinderen. ‘Het is in het belang van de kinderen dat we de kwaliteit bewaken,’ zei Marcouch drie jaar geleden.

Dekker bleef bij zijn bezwaren

Khoulani legde na alle opschudding zijn functie neer, maar Dekker was er niet over te spreken dat de overige bestuursleden niet publiekelijk afstand namen van de uitspraken. Volgens de Raad van State heeft het huidige bestuur wel degelijk afstand gedaan van de uitspraken over de terreurbeweging in Syrië en Irak en zou er een brief zijn gestuurd naar Dekker.

De Onderwijsinspectie is ook nooit een formeel onderzoek begonnen naar het reilen en zeilen van de stichting. Daarom is er volgens de hoogste bestuursrechter geen beletsel om de komst van de school nog langer tegen te houden.

Khoulani, raadslid voor de Haagse moslimpartij Partij van de Eenheid – juist, die van ex-PVV’er Arnoud van Doorn – kwam onlangs wederom negatief in het nieuws. Hij zei over een bezoek van Israëlische kinderen aan Nederland dat het hier gaat om ‘zionistische terroristen‘.