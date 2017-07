‘Pechtold en Buma botsen over klimaat’

Deze week moet duidelijk worden of de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kans van slagen hebben, vindt D66-leider Alexander Pechtold. Bereikt Pechtold overeenstemming met CDA-leider Sybrand Buma over het klimaatbeleid?

Vandaag wordt onder leiding van informateur Gerrit Zalm opnieuw onderhandeld in het Johan de Witthuis aan de Haagse Kneuterdijk. Eind deze week nemen de vier onderhandelende partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, twee weken vakantie. Vanmiddag praten de onderhandelaars hun partijen bij over de voortgang. Daarna worden de gesprekken hervat tot in de avonduren.

De vier partijen willen voor het eind van de week een aantal financiële paragrafen van het Regeerakkoord hebben besproken. Vervolgens kan het Centraal Planbureau (CPB) de haalbaarheid van de plannen doorrekenen tijdens de vakantie. Dat meldt de NOS. Er moeten nog bakens worden verzet.

Klimaat als struikelblok

Volgens BNR Nieuws is de klimaatparagraaf het grote struikelblok van de formatie. Vooral D66 en CDA zouden het oneens zijn. D66 streeft naar een progressief klimaatbeleid en neemt de klimaatdoelen van Parijs als uitgangspunt. Het CDA moet rekening houden met zijn achterban: de christen-democraten vertegenwoordigen een groot aantal boeren. Die zijn van oudsher minder begaan met CO2-reductie.

Gisteravond liet Gert-Jan Segers van de ChristenUnie weten dat er hoop gloort voor een Regeerakkoord. Segers wil niet over één of twee nachten ijs gaan, maar hoopt voor oktober een akkoord te hebben bereikt.