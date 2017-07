Pechtold tempert verwachtingen: ‘We zijn er nog lang niet’

Geen doorbraak in het Johan de Witt Huis, tijdens het twee dagen durende overleg tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. ‘Pas als we alles besproken hebben, hebben we een akkoord, maar zo ver zijn we nog lang niet,’ aldus D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens Alexander Pechtold zijn er afgelopen twee dagen, toen er op externe locatie onderhandeld werd over een nieuwe regering, geen meters gemaakt. ‘Wel centimeters,’ preciseert de leider van D66 om aan te geven dat er wel vooruitgang in zit.

‘Nog wel even bezig’

Gert Jan Segers van de ChristenUnie bevestigt de lezing van Pechtold: ‘Dat is een goede omschrijving, maar er is wel vooruitgang.’ Bij het verlaten van het Johan de Witt Huis sprak Segers over mooie maar intensieve dagen. Ook Sybrand Buma van het CDA was tevreden over de onderhandelingen, ‘maar we zijn nog wel even bezig.’ De komende twee dagen hebben de partijen tijd om intern te overleggen.

Na 118 dagen zonder een kabinet ligt de formatie woensdag en donderdag opnieuw stil. Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie zijn verhinderd: ze gaan naar een concert van U2 in Duitsland.

Uitje naar Berlijn

Na twee dagen onderhandelen in het Johan de Witthuis in Den Haag, waar in gympen en spijkerbroeken de toekomst van het land wordt uitgestippeld, wordt de formatie woensdag opnieuw onderbroken. Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie gaan per trein op en neer naar Berlijn, om in het olympisch stadion een concert van U2 bij te wonen. Ze verschijnen pas vrijdag weer aan de onderhandelingstafel.

De vraag rijst of de acht onderhandelaars deze productieve dagen niet kunnen verlengen tot een normale werkweek. In de laatste week van juli en de eerste week van augustus liggen de onderhandelingen opnieuw stil: dan nemen de onderhandelaars vakantie.