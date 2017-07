Politie arresteert verdachte doodsteken zwangere vrouw

Tuenis Z., de man die ervan wordt verdacht zijn hoogzwangere vrouw te hebben doodgestoken, is aangehouden. Na een urenlange klopjacht heeft de politie de 41-jarige verdachte eindelijk te pakken.

Dinsdagochtend om 11.00 uur ontkwam Teunis Z. aan de politie. Woensdagavond zou hij zijn partner hebben neergestoken.

Verward bericht op Facebook

De Mobiele Eenheid, politie te paard en een grote groep agenten werden ingezet bij de jacht naar de verdachte. Dinsdagochtend werd hij gesignaleerd, na te zijn gevlucht op maandagavond. De politie heeft de Noord Linschoterdijk afgezet in de zoektocht naar Z.

’s Avonds werd Z. gevonden in een bosperceel, en afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij wordt behandeld aan verwondingen. Het afgezette gebied is vrijgegeven.

Op Facebook schreef hij een bericht op Facebook waarin hij suggereerde dat zijn vriendin wilde voorkomen dat Z. een relatie had met het ongeboren kind.

‘Het begon zo leuk, eigen huisje bouwen, een superleuke vrouw ontmoeten met haar lieve dochter. Samen ons stulpje afbouwen, en dan in blijde verwachting van een kleine,’ schreef Teunis in een verward verhaal op het sociale medium.

De verdachte is zojuist met een ambulance afgevoerd. #Linschoten pic.twitter.com/wfNNFK4EpK — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 juli 2017





Steekpartij aan Lekdijk-Oost

‘Dat maakt je leven compleet, maar als je vrouwtje dan je kleine wil ontnemen, je het leven zuur maakt met alle leugens, en je zwart maakt, gaat het fout. Daarom is dit gebeurd.’

‘Dit’ verwijst naar het steekincident aan de Lekdijk-Oost in Lopik in de woonboerderij van Z. Zijn vriendin Charlotte overleed ter plekke en ook het ongeboren kind is uiteindelijk dood verklaard. Toen een arrestatieteam aankwam bij het huis, was Z. al gevlucht. Ook ambulancepersoneel en een traumahelikopter waren ter plaatse, maar het was al te laat.