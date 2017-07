Nieuwe aanpak: politie gaat plofkraker (en familie) ‘stalken’

De politie gaat een keihard beleid voeren om plofkrakers te stoppen. Tijdens een proef in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, worden de criminelen constant gevolgd, en de politie zal ook hun familie ‘stalken’.

Met de hinderlijke maatregelen moet een einde worden gemaakt aan de reeks plofkraken die in Nederland en Duitsland plaatsheeft. Naast het stalken van de krakers en familieleden, wil de politie onder meer het vermogen van criminelen afnemen, meldt het AD.

De politie maakte in de nacht van maandag op dinsdag jacht op een bende plofkrakers. De klopjacht eindigde in een autocrash >>

‘Moderne versie van bankoverval’

Een recente plofkraak eindigde in een autocrash na een klopjacht. Mogelijk betreft het de ‘Audi-bende’, die er na het opblazen van de geldautomaat met de buit vandoor gaat in een Audi. De politie sprak eerder over een Marokkaans-Nederlandse bende in Utrecht.

In totaal heeft de politie zo’n 300 verdachten op het oog die worden verdacht van het plegen van plofkraken, vooral uit Utrecht en Amsterdam. Vaak wordt gas gebruikt om pinautomaten op te blazen. In andere gevallen zetten de plofkrakers explosieven in. Het misdrijf wordt ‘de moderne versie van een bankoverval’ genoemd. In 2016 is op deze manier voor meer dan 2,8 miljoen euro schade veroorzaakt.

Geldstromen in kaart brengen

Van de politie trekken de criminelen zich nu niets aan, erkent ook het plofkraakteam van de Nationale Politie. Vorig jaar werd slechts een kwart van de zaken opgelost. De politie heeft het nakijken, zo blijkt. Daarom moet het korps de plofkrakers ‘meer op de hielen zitten’. Nog dit jaar gaat een proef van start.

De proef moet er voor zorgen dat plofkrakers voor eens en voor altijd worden aangepakt. ‘Niet alleen door ons, maar ook door gemeenten en de Belastingdienst. We brengen hun geldstromen in kaart, zodat we crimineel vermogen kunnen afpakken. Ook zullen we ze vaker op straat controleren,’ aldus Jos van der Stap, woordvoerder van het plofkraakteam.