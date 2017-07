Productieve formatiedag: ‘Voor oktober hopelijk regeerakkoord’

Er lijkt wat beweging te komen aan de formatietafel. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelden maandag urenlang, en boekten naar eigen zeggen echte vooruitgang.

Volgens CU-leider Gert-Jan Segers is een regeerakkoord zelfs aanstaande. Het zal nog even duren, maar voor oktober moeten de partijen tot een overeenkomst komen, hoopt Segers.

‘Resultaat belangrijker dan haast’

Ook premier Mark Rutte geeft aan dat er ‘natuurlijk vorderingen worden gemaakt’. Maar de partijen onderstrepen dat ze geen overhaaste beslissingen willen maken: ‘Haast is niet de bepalende factor, maar het resultaat,’ aldus CDA-leider Sybrand Buma.

Alexander Pechtold, de voorman van D66 die vorige week nog erg terughoudend was (‘er worden centimeters gemaakt, geen meters’) over de vooruitgang, was maandag positief gestemd. ‘Dit was een productieve dag,’ zei hij ’s avonds opgewekt.

Informateur Gerrit Zalm zal ook dinsdag een lange dag doorbrengen met de partijleiders. De politici zijn teruggekeerd naar het Johan de Witthuis. Vorige week zaten de partijen aan de formatietafel in de Stadhouderskamer, op het Binnenhof.

Marathonsessies voor vakantie

De vier partijen laten maar niets los over de voortgang van de gesprekken. Vorige week werd maandag en dinsdag ook geformeerd. Op woensdag en donderdag lagen de gesprekken alweer stil voor overleg met de eigen achterban. De onderhandelaars van de ChristenUnie reisden af naar Berlijn, voor een concert van de Ierse band U2.

De formatie is meer dan 120 dagen onderweg. De laatste week van juli en de eerste week van augustus nemen de onderhandelaars vrij. Voor de vakantie organiseert Zalm marathonsessies om zoveel mogelijk vooruitgang te boeken.