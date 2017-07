Roemer wil nog één keer lijsttrekker worden

Als het aan SP-leider Emile Roemer ligt, voert hij de volgende verkiezingen opnieuw de lijst aan van zijn Socialistische Partij. Opmerkelijk, want Roemer won nog nooit bij Tweede Kamerverkiezingen.

Emile Roemer vindt dat geen probleem: ‘Er zijn tientallen partijen die met minder zetels in coalities hebben gezeten.’ Dit zegt de leider van de SP in een interview met het AD. De SP heeft 14 zetels, één minder dan de partij in 2012 haalde.

Premier Buma

Roemer werd na de verkiezingen van 15 maart buiten de onderhandelingen gehouden, omdat hij de schier onmogelijke eis stelde om een regering te vormen zonder de VVD. Roemer wilde een kabinet over links, met Sybrand Buma van het CDA als premier. Zowel D66 als het CDA zag niets in deze optie.

‘Ik heb altijd één droom gehad: dat de omstandigheden zo zijn dat wij het verschil kunnen maken in een kabinet,’ laat Roemer weten. Na het klappen van formatiepogingen met GroenLinks, probeerde Alexander Pechtold van D66 om Roemer bij de formatie te betrekken, maar kennelijk waren de voorwaarden niet naar wens van de SP.

Nog nooit won Roemer

Roemer is nu wel klaar voor regeringsdeelname, laat hij weten aan het AD: ‘Of dat nu in november is, als het kabinet er niet uitkomt, of over vier jaar.’ Vooralsnog verloor Roemer elke verkiezingen kiezers. Gezien de peilingen komt hierin waarschijnlijk geen verandering.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 werd hij, voor aanvang van de campagne, gezien als de belangrijkste tegenkandidaat van VVD-leider Mark Rutte. Tijdens de campagne werd hij echter al ingehaald door Diederik Samsom, toenmalig leider van de Partij van de Arbeid.