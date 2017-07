Rutte: ‘Brits paspoort aanvragen? Nederlands paspoort inleveren’

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) vindt dat burgers die een tweede paspoort aanvragen, geen recht hebben op de Nederlandse nationaliteit. 22.000 mensen ondertekenden een oproep aan de regering om de regels voor dubbele nationaliteiten te versoepelen. De regering ziet daar niets in: kabinetsbeleid is het zo veel mogelijk tegengaan van dubbele paspoorten.

Dat meldt dagblad Trouw. Het kabinet wil dubbele paspoorten zo veel mogelijk vermijden. Bij een aantal landen is dat niet mogelijk. Zo krijgt iedereen met Turkse ouders automatisch de Turkse nationaliteit. Maar bij het aannemen van een nieuwe nationaliteit, wordt het Nederlandse paspoort ingetrokken.

Brexit

Het vraagstuk van de dubbele nationaliteit krijgt sinds de Brexit een nieuwe dimensie. Het aannemen van de Britse nationaliteit heeft voordelen voor verblijf in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Aangenomen wordt dat vrij verkeer van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk niet meer vanzelfsprekend zal zijn, wanneer de Britten de Europese Unie (EU) definitief hebben verlaten.

De Britse premier Theresa May suggereerde dat EU-burgers tot vijf jaar na de Brexit niet hoeven te vrezen voor hun verblijfsvergunning, maar die belofte staat niet zwart op wit. Ongeveer 100.000 Nederlanders wonen in het Verenigd Koninkrijk.

Reactie Mark Rutte

‘Als de band met een ander land groter is geworden dan de band met Nederland, dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt,’ laat Rutte weten. De regering maakt in een reactie geen woorden vuil aan de Brexit, en in hoeverre dit een uitzondering is. ‘Het tegengaan van de dubbele nationaliteit is voor dit kabinet steeds het uitgangspunt,’ aldus Rutte.

Of een volgend kabinet de regels omtrent dubbele paspoorten zal versoepelen, is maar zeer de vraag. Tijdens de verkiezingscampagne zinspeelde CDA-leider Sybrand Buma erop dat koningin Máxima haar Argentijnse paspoort zou moeten inleveren. Dat bleek overigens niet haalbaar: de Argentijnse nationaliteit kun je niet verliezen.