Syriëganger Laura H. komt voorlopig vrij

De Nederlandse Laura H. keerde vorig jaar terug uit Syrië. Bij terugkomst werd zij gearresteerd en ondergebracht op de terroristenafdeling in de gevangenis in Vught. Vandaag besloot de rechtbank in Rotterdam tot haar voorlopige vrijlating.

Laura Hansen vertrok twee jaar geleden met haar man Ibrahim I. en twee kinderen naar Islamitische Staat (IS). Zij verbleef daar in Raqqa, de hoofdstad van ‘het kalifaat’ in Syrië.

Vorig jaar kwam Laura H. terug naar Nederland. Zij liet weten onder dwang van haar geradicaliseerde man naar Raqqa te zijn vertrokken. Dankzij haar vader wist zij te ontsnappen naar Koerdisch gebied. Haar man liet zij daar achter.

Arrestatie

Eenmaal aangekomen in Nederland werd Laura H. vastgezet. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie hield rekening met de mogelijkheid dat Laura niet was ontsnapt, maar was gestuurd door IS, met als opdracht een aanslag te plegen.

Laura’s advocaten hebben diverse malen om haar vrijlating gevraagd, maar om die reden werd het verzoek niet ingewilligd. Vorige week liet het Openbaar Ministerie weten niet langer te geloven dat Laura een aanslag wil plegen. De rechtbank in Rotterdam heeft nu besloten haar voorlopig vrij te laten. Haar voorlopige vrijlating komt met een aantal voorwaarden, ze mag niet met de media praten en moet een enkelband dragen.

Terugkeerders

Terugkeerders zijn een groot probleem voor Europa . Laura H. en andere terugkeerders kunnen een aanslag plegen, maar ook nieuwe strijders werven. Hierbij spelen de opgedane ervaring en hun islamitische netwerk een belangrijke rol. Aanslagen in Europa zijn van groot belang voor IS omdat die de aandacht afleiden van de verliezen in Irak en Syrië.

Die verliezen zorgen voor een nieuwe stroom terugkeerders. Het kalifaat is in Irak zo goed als verslagen en ook in Syrië verliest het snel terrein. IS zal dus opnieuw een organisatie worden zonder eigen grondgebied, zoals een kalifaat. Voor een dergelijke organisatie zijn soldaten nodig, het liefst in westerse landen. Terugkeerders zijn daarvoor ideaal: zij zijn vaak goed getraind en vormen dus een bedreiging voor het Westen.

Voor het Westen is het moeilijk om te onderscheiden of terugkeerders vermomde soldaten zijn, of daadwerkelijk ontsnapt. Dit moet worden vastgesteld na aankomst. Er wordt dan gekeken of iemand oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het duurde daarom enkele maanden voordat Laura voorlopig werd vrijgelaten.