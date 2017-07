Verdachten MH17 in Nederland voor de rechter

De verdachten die vervolgd worden voor het neerhalen van het toestel MH17 boven oost-Oekraïne, zullen in Nederland worden berecht. Dat werd vandaag bekend gemaakt.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Het Joint Investigation Team (JIT), waarin Nederland, België, Australië, Maleisië en Oekraïne samenwerken om een strafrechtelijk onderzoek uit te voeren, hebben besloten dat de verdachten die de ramp op hun geweten hebben in Nederland berecht moeten worden. Dit zal moeten gebeuren onder Nederlands recht.

Veto Rusland

Eerder liet het kabinet al weten er rekening mee te houden dat de juridische gevolgen van de ramp in Nederland moeten worden afgewikkeld. Eerder werd de mogelijkheid voorgesteld om een VN-tribunaal in te stellen voor de vliegramp, maar die mogelijkheid werd door Rusland gevetood.

Het passagierstoestel werd, op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten met een BUK-raket. Daarbij kwamen alle 298 passagiers en bemanning om het leven. Op dit moment van het onderzoek naar de daders, zijn er wel verdachten in beeld, maar is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld. Ook is de vraag of Rusland zal meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachten.

BUK-raket

Bij het forensisch onderzoek zijn onderdelen van de BUK-raket gevonden: het gaat om een raket uit de 9M38-serie. De raket werd volgens de informatie van het Openbaar Ministerie afgevuurd uit een gebied dat gecontroleerd werd door pro-Russische rebellen.

Daarna is het raketsysteem weer teruggegaan naar Russisch grondgebied. Uit getuigenverklaringen en satellietgegevens blijkt dat de trailer vanuit Rusland in een konvooi naar de afvuurlocatie werd vervoerd.