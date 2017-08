Aboutaleb en Van Aartsen hekelen gang van zaken rond formatie

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en ex-burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen halen uit naar het verloop van de formatie. De onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zouden teveel informatie geheimhouden, geen steun zoeken in de samenleving en zich teveel opsluiten.

‘Je moet er open en eerlijk over zijn. De samenleving is niet gek, die weet dondersgoed wat er in het land speelt,’ zegt Aboutaleb zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

‘Ivoren toren’

Van Aartsen noemt het ‘merkwaardig’ dat er ‘moord en brand wordt geschreeuwd’ bij een lek, zoals vorige week in de media. ‘Wees niet zo bang,’ spreekt hij tot de onderhandelaars. ‘Sluit je niet op die ivoren toren.’ Ook noemt hij het heel merkwaardig dat de onderhandelende partijen zich ‘opgesloten’ hebben. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vergaderden afgelopen donderdag en vrijdag op het landgoed Zwaluwberg in Hilversum, in plaats van het Johan de Witthuis in Den Haag.

Aboutaleb en Van Aartsen maken zich zorgen over de formatie, omdat er mogelijk maatschappelijke steun zou ontbreken. De burgemeesters van de vier grote steden hebben geen uitnodiging gehad om langs te komen en te praten over de problemen die vooral in gemeenten moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld met het onderwijs, migratie en werkgelegenheid.

‘Dat komt allemaal op ons bordje en dan valt het tegen dat we nog geen telefoontje hebben gehad,’ klaagt Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester heeft premier Mark Rutte gebeld om hem aan de afspraak te herinneren: ‘Hij reageerde afhoudend, maar dat ligt niet alleen aan hem. Het zijn ook de andere partijen en formateur Zalm,’ aldus Aboutaleb.

Gebrek aan vertrouwen CU en D66

Van Aartsen vreest vooral de gevolgen van een gebrek aan onderling vertrouwen tussen de partijen D66 en ChristenUnie, die op het gebied van medisch-ethische kwesties mijlenver uit elkaar liggen. Hierdoor wordt mogelijk een ‘zeer gedetailleerd, dichtgetimmerd regeerakkoord’ gemaakt. ‘Dat verdient Nederland niet,’ aldus Van Aartsen.

Het overleg op de Zwaluwberg is inmiddels afgelopen. Maandag gaan Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) weer verder in Den Haag, net als in voorgaande periode.