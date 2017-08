Alsnog doorbraak onderzoek? Menselijke resten Holloway mogelijk gevonden

De lichamelijke resten van Natalee Holloway zijn mogelijk gevonden op Aruba. Onderzoeksteams vonden de resten in een park waar werd gezocht naar aanleiding van een tip aan haar vader Dave Holloway.

Dave Holloway hoopt dat er eindelijk een doorbraak komt in het onderzoek naar zijn dochter, die twaalf jaar geleden vermist raakte.

Nieuwe tip

Tegen het Amerikaanse NBC-programma Today zegt vader Dave – samen met zijn goede vriend en privédetective T.J. Ward – dat hij een tip kreeg van een voormalige huisgenoot van de beste vriend van Joran van der Sloot, de oud-verdachte in de zaak.

Van der Sloot zou GHB in het drankje van Holloway hebben gedaan. Vervolgens stikte de gedrogeerde Amerikaanse, omdat ze moest overgeven. Toen Holloway dood was, zou Van der Sloot haar, met hulp van zijn vader Paul, hebben begraven in een park.

Er werd gegraven in het park, en tot ‘grote schrik’ van vader Dave, trof het onderzoeksteam inderdaad menselijke resten aan. Dave Holloway weet dat de mogelijkheid bestaat dat het niet om zijn dochter gaat, maar onderzoek kan duidelijkheid geven over de zaak. Volgende maand wordt naar verwachting meer bekend.

Bizarre zaak

Jarenland hield de vermissing van Holloway heel Nederland en Amerika bezig. Van der Sloot bleek al snel de hoofdverdachte. Hij zit momenteel een straf van 28 jaar uit in Peru voor de moord op Stephany Flores Ramirez, die in 2010 overleed.

Dat Van der Sloot werd veroordeeld voor de moord op Ramirez, gaf Dave Holloway toentertijd enigszins een gevoel van rechtvaardigheid. Hij heeft het onderzoek naar Van der Sloot nooit opgegeven. De afgelopen anderhalf jaar hield Ward zich bezig met het nieuwe onderzoek, naar aanleiding van de tip.