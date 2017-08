Asscher krijgt toch ‘nee’ te horen van VVD over lerarendeal

De overeenstemming tussen de demissionaire regeringspartijen VVD en PvdA over de nieuwe begroting die vorige week nog zo dichtbij leek, is nu weer ver weg. De partijen waarmee de VVD onderhandelt over de formatie van een nieuw kabinet, willen niet toegeven aan de eis van PvdA-voorman Lodewijk Asscher voor een verhoging van de lerarensalarissen.

Ingewijden spreken van een opdoemende kabinetscrisis.

Vrijdag leken de VVD en PvdA er bijna uit te zijn. Het demissionaire kabinet zou in de begroting 270 miljoen uittrekken voor leerkrachten, en zou ook militairen met een AOW-gat tegemoetkomen. Dat laatste was een wens van de VVD.

Maar het voorstel sneuvelde op de onderhandelingstafel voor de formatie. Wel zouden alle betrokken partijen voelen voor beide maatregelen.

Geen uitweg

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nog geen overeenstemming bereikt over de overheidsfinanciën voor de komende jaren. Ze willen niet beloven dat ze hoe dan ook de PvdA-eis gaan uitvoeren. Zonder een scherp beeld van de komende inkomsten en uitgaven zou een dergelijke toezegging ‘roekeloos’ zijn, aldus de partijen aan de onderhandelingstafel.

De VVD kwam daarom maandag toch met een ‘nee’ op de eis van de PvdA. De begroting zou volgens ingewijden woensdagmiddag af moeten zijn, en er zou geen uitweg meer zijn voor de lerarendeal. Eerder dreigde Asscher zijn handtekening niet onder een nieuwe begroting te zetten, als de VVD niet akkoord gaat met een verhoging van de lerarensalarissen.

Eerder op maandag sprak Asscher wel nog de hoop uit dat er een oplossing komt, al is hij ook verbaasd dat Maandag liet ook informateur Gerrit Zalm (VVD) weten dat de formerende partijen ‘na maanden onderhandelen nog helemaal niet weten wat ze met de begroting willen.’

Voor Prinsjesdag geen nieuw kabinet

Maandag liet informateur Zalm inderdaad weten dat een regeerakkoord nog altijd niet in zicht is. Het werk op het terrein van financiën moet volgens Zalm nog tot een goed einde worden gebracht. Het Centraal Planbureau moet de plannen doorrekenen en de voorbereiding hiervan is nog niet afgerond. Doorrekening kost ongeveer een week. Daarna kunnen ook nog aanpassingen nodig zijn.

De formatie duurt al ruim vijf maanden. Volgens Zalm is het ‘niet aannemelijk’ dat er met Prinsjesdag of de Algemene Beschouwingen al een nieuw kabinet is.