Armeense moeder alleen uitgezet: hoe zit dat?

Het is ‘gruwelijk’ dat een moeder zonder haar kinderen het land uit is gezet, zeggen critici. Armina Hambartsjumian uit Amersfoort werd vorige week opgepakt door de vreemdelingenpolitie en werd maandag uitgezet, terwijl haar twee kinderen nog in Nederland zijn.

Toen Hambartsjumian werd opgepakt, waren haar kinderen uit logeren. Ze weigerde het logeeradres van de kinderen door te spelen aan de vreemdelingenpolitie, dus konden de 11-jarige Lili en de 12-jarige Howick niet worden uitgezet. Het ministerie van Justitie onderstreept het feit dat de moeder dan ook zelf heeft gekozen voor gescheiden uitzetting.

Gescheiden uitzetting

Hambartsjumian spande een spoedprocedure aan, om uitzetting te voorkomen. De bestuursrechter oordeelde dat de Armeense en haar kinderen mogen worden uitgezet. Dat dit mogelijk resulteert in een gescheiden uitzetting , is haar eigen schuld, volgens de rechter, omdat ze het logeeradres van de kinderen niet wil geven.

Het gaat om de uitgeprocedeerde Armeense asielzoeker Amina Hambartsjumian. Ze werd dinsdag naar het detentiecentrum in Zeist gebracht, en minder dan een week later op het vliegtuig gezet naar Parijs, om vervolgens door te vliegen naar Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft ze niet genoeg meegewerkt aan haar eigen uitzetting.

Versoepeling kinderpardon

De kinderen zouden onder de kinderpardonwet vallen, die bepaalt dat kinderen die al lange tijd in Nederland wonen, niet worden uitgezet. Dat is het geval bij Howick en Lili, die al negen jaar in Nederland wonen en de Armeense taal niet beheersen. Omdat hun moeder in het verleden dwarslag bij de asielprocedure, vallen de kinderen niet onder de kinderpardon.

Mensenrechtenadvocaten geven aan dat er vrijwel nooit een beroep wordt gedaan op het pardon. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar akkoord met een motie over de pardonwet: het kinderpardon zou moeten worden versoepeld, en zou vaker moeten gelden.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff verdedigt de beslissing de vrouw zonder kinderen uit te zetten. Hij erkent dat het een ‘vervelende situatie’ is, maar acht Hambartsjumian zelf schuldig van de gescheiden uitzetting.

‘De Armeense vrouw in kwestie heeft meerdere procedures gevoerd om in Nederland te blijven,’ schrijft Dijkhoff in een reactie. In 2009 werd Hambartsjumian voor het eerst verteld dat zij niet het recht heeft in Nederland te blijven. ‘Al deze aanvragen zijn afgewezen waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten.’

De moeder heeft zelf de afweging gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken, stelt Dijkhoff. ‘ De gevolgen hiervan zijn uitvoerig met haar besproken. De moeder heeft gezegd dat ze weet waar de kinderen zijn. Wij staan op elk moment klaar om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië.’

Landsbelang

De uitzetting zorgde voor woedende reacties, van onder meer kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, die de kwestie ‘gruwelijk’ noemt. ‘Een enigszins beschaafd land doet dit niet,’ aldus Kalverboer.

‘Wat is het landsbelang om de moeder vandaag uit te zetten? De kinderen zijn nu de dupe van volwassenen die het niet eens zijn met elkaar zijn: de overheid die vasthoudt aan de regels en de moeder die niet meewerkt,’ hekelt de ombudsvrouw.

‘Dramatisch’

De burgemeester van Amersfoort Lucas Bolsius heeft naar eigen zeggen ‘naar eer en geweten’ gehandeld, en heeft tot het laatste moment geprobeerd de moeder te verenigen met haar kinderen. ‘Voor kinderen is het dramatisch,’ aldus Bolshuis tegen De Telegraaf.

De kinderen zijn als vermist opgegeven. Worden ze gevonden, dan ligt de zaak bij het ministerie van Justitie, en heeft de gemeente geen invloed meer. Bolsius brengt binnenkort een bezoek aan de school van Howick en Lili om in gesprek te gaan met hun klasgenoten.