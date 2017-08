Uitgelekt! Deal D66 en CU over ‘voltooid leven’

De vier formerende partijen zullen de euthanasieregeling niet versoepelen als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen gaan regeren. De initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66-Kamerlid Pia Dijkstra zal niet expliciet worden tegengehouden, maar evenmin worden gesteund door het kabinet-Rutte III.

Dat meldt dagblad het AD, op basis van voorlopige formatieafspraken die de krant mocht inzien. Dit betekent een doorbraak in de formatie, omdat ChristenUnie en D66 lijnrecht tegenover elkaar staan in hun opvattingen over euthanasiewetgeving. De ChristenUnie is tegen euthanasie, D66 wil de wetgeving juist verruimen. Nu wordt de verruiming van de euthanasiewet een vrije kwestie, waarbij de vier partijen naar eigen inzicht een standpunt kunnen innemen.

Medisch-ethische kwesties

De vier partijen hebben een blauwdruk geschreven, met daarin de tekst: ‘Waar opvattingen worden gedomineerd door levensbeschouwing, geloof, overtuiging, idealen en geweten, kan niet worden verlangd daar afstand van te doen.’ Dit betekent dat het komende kabinet niet unaniem stelling zal nemen als het gaat om medisch-ethische kwesties.

Syp Wynia: Laat regeringspartijen eindelijk wat lef tonen

Tijdens de verkiezingscampagne hamerde D66-leider Alexander Pechtold op verruiming van de euthanasiewetgeving. Nu is een Kamermeerderheid verder weg dan ooit. Heeft D66 daarmee een belangrijk onderwerp uit handen gegeven? Mogelijk, maar D66 heeft ook winst behaald. Een volgend kabinet zal meer initiatief nemen op het gebied van het onderzoek naar embryo’s.

Onderzoek stamcellen

Door de huidige embryowet te verruimen, willen de formerende partijen de kans op erfelijke ziekten verkleinen. Ook kan er meer onderzoek worden gedaan naar stamcellen. Als de formerende partijen samen gaan regeren, wil het kabinet Nederland een leidende rol laten spelen in het embryo-onderzoek.

Eerder ketsten formatiebesprekingen tussen D66 en ChristenUnie af op medisch-ethische kwesties. Pechtold was terughoudend over coalitie-onderhandelingen met CU-leider Gert-Jan Segers, omdat Segers mordicus tegen een verruimde euthanasiewetgeving is. De verschillen tussen beide partijen moesten worden overbrugd tijdens een diner in het Haagse restaurant Garoeda.