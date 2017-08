En opnieuw ligt er gevoelige informatie op straat

Het AD heeft opnieuw details gepubliceerd over een gevoelig onderwerp in de kabinetsformatie. Het is al de derde keer deze week dat er iets uitlekt over wat inhoudelijk wordt besproken in het Johan de Witthuis in Den Haag.

De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zouden met elkaar praten over een onderzoek naar meervoudig ouderschap, waarbij het gezag over kinderen aan meer dan twee ouders kan worden toegekend, bijvoorbeeld twee moeders en één vader. Door het volgende kabinet zo’n onderzoek te laten uitvoeren, willen de partijen volgens het AD de discussie erover uitstellen.

Wat de precieze betekenis van het document?

De onderhandelingspartijen zijn verdeeld over het onderwerp. D66 en VVD zijn voor, maar het CDA en vooral de ChristenUnie zijn tegen. In de stukken waaruit de krant citeert, staat wel dat het nog te vormen nieuwe kabinet op termijn met voorstellen wil komen. De precieze betekenis en status van het document is niet bekend. Uit de conceptafspraken blijkt verder dat het nieuwe kabinet verscheidene maatregelen wil nemen om de positie van homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’ers) te verbeteren.

Woensdag schreef dagblad De Telegraaf dat de vertrouwelijke stukken slechts een voorzet zijn van informateur Gerrit Zalm (VVD) en zijn staf. De uitgelekte informatie komt uit een document dat Zalm maandag aan de onderhandelaars heeft verstrekt en dat daarna naar contactpersonen bij de fracties is gemaild. De stukken zijn opgesteld op basis van de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen en de punten moeten nog worden uitonderhandeld.

Segers reageerde woedend op het lek

Dinsdag kwamen voor het eerst vertrouwelijke stukken uit de formatie naar buiten. Toen ging het over een mogelijk compromis over medisch-ethische kwesties, waaronder hulp bij zelfdoding – ook wel bekend als het brisante dossier ‘voltooid leven’. Dat lek leidde tot grote woede bij ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, die zei met een ‘zwaar gemoed’ het formatieoverleg in te gaan. Segers sprak over een ‘heel schadelijk‘ lek en ontkende in alle toonaarden dat er een compromis op tafel lag.

Dat compromis zou eruit bestaan dat de initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66-Kamerlid Pia Dijkstra niet expliciet zal worden tegengehouden, maar evenmin zal worden gesteund door het kabinet-Rutte III. Een volgend kabinet zal wel meer initiatief nemen op het gebied van het onderzoek naar embryo’s – een wens van D66. Woensdag kwam het bericht dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie willen dat leraren les gaan geven over het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied.