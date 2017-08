Gemeente ruziet met Hoog Catharijne over betonblokken

Betonblokken worden steeds vaker ingezet als goedkope veiligheidsmaatregel. Zo ook bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De gele blokken zorgen ook voor ruzie tussen het centrum en de gemeente.

Vastgoedonderneming Klépierre, eigenaar van het winkelcentrum Hoog Catharijne, plaatste gele betonblokken voor twee ingangen. Het gaat om een ‘standaard preventieve maatregel’, zegt het bedrijf in het AD.

Mogelijk gaat het om een reactie op de recente aanslagen in Barcelona. Steeds vaker maken terroristen gebruik van voertuigen om in te rijden op mensenmassa’s en richten zo een bloedbad aan. In een recent artikel in Elsevier Weekblad zegt directeur Henri Spoormakers van Jansen Beton dat de vraag naar stapelbare ‘legioblocks’ snel groeit.

‘Preventieve maatregel’

Zeker 5 procent van de blokken wordt gebruikt om festivals, massabijeenkomsten, stadscentra en overheidsgebouwen te beveiligen. Klépierre geeft aan dat de recente aanslagen niet de directe aanleiding vormen voor het plaatsen van de blokken. ‘Dit is een tijdelijke preventieve maatregel.’

De gemeente Utrecht is boos over het plaatsen. Klépierre heeft geen vergunning aangevraagd voor de betonblokken. Ze zouden exact langs de perceelgrens van het winkelcentrum zijn geplaatst, toch heeft het bedrijf een vergunning nodig. De gemeente wil in gesprek met Klépierre. Daarna wordt een beslissing genomen.