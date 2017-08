Haatimam Fawaz Jneid luistert niet, Den Haag onderneemt stappen

De islamitische haatprediker Fawaz Jneid is een blijvend blok aan het been voor de gemeente Den Haag. Ondanks een ultimatum van burgemeester Pauline Krikke (VVD) kwamen zo’n honderd mannen bijeen in de illegale gebedsruimte in de Cillierstraat.

Rond een uur of twee in de middag gingen ze naar binnen, met in hun kielzog een aantal kinderen, meldt De Telegraaf.

Krikke stelde ultimatum

Na een uur kwam de groep weer naar buiten. Volgens de stichting Qanitoen die onder meer Fawaz een podium biedt, gaat het om een doodgewone boekhandel en geen illegale moskee. Burgemeester Krikke ziet dat heel anders en maakte gisteren in een verklaring duidelijk dat er geen gebedsdiensten meer mogen worden gehouden in het bedrijfspand in de Haagse Cillierstraat. Ze stelde een ultimatum: binnen tien dagen moet aan de eis van de gemeente worden voldaan, anders zal Den Haag direct een procedure aanspannen.

Dat lijkt nu te gebeuren. Tegenover Elsevier Weekblad zegt haar woordvoerder vrijdag dat er worden juridische stappen worden ondernomen. ‘Een kort geding is daarbij een serieuze optie,’ aldus de woordvoerder. Echt verbazingwekkend is het niet, zegt hij: de omstreden prediker ‘had al aangekondigd dat hij ermee zou doorgaan’. De illegale bijeenkomst leidt tot opschudding. Ook vandaag. De lokale PVV vraagt zich af of de gemeente soms slaapt?

Syrische haatsjeik heeft lak aan gemeente https://t.co/81LqxThXBM # via @telegraaf Wie kijkt er naar die camerabeelden? Slaapt gemeente? — Andre Elissen (@AndreElissen) 11 augustus 2017



‘Ik schrik van de massaliteit. Dit is geen nevenactiviteit als je met zoveel mensen een gebed of lezing bijwoont,’ zegt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster bijvoorbeeld tegen De Telegraaf. Het CDA zit in het college, de PVV niet.

Jneid bad voor de dood van Van Gogh en Hirsi Ali

De Syrisch-Libanese Fawaz Jneid werd eerder als hoofdimam ontslagen door de salafistische As-Soennahmoskee. Hij zou onwettig huwelijken hebben gesloten en het moskeebestuur dwars hebben gezeten. Naar aanleiding van de film Submission, in 2004, bad hij voor de dood van de makers Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali.

De gemeente Den Haag trok in 2013 een voorlopige huurovereenkomst in waardoor stichting Qanitoen geen gebedshuis kon openen in een oud schoolgebouw aan de Berensteinlaan. De gemeente doet er intussen alles aan om te voorkomen dat Fawaz opnieuw voet aan de grond krijgt in Den Haag, zei Krikke eerder. Daarbij wordt onder meer overlegd met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV.

‘We zitten bovenop de activiteiten in het pand van de stichting Qanitoen,’ aldus Krikkes woordvoerder. Fawaz is vast niet van plan in te binden. In een gesprek met het AD noemde hij de gebeden ‘maatschappelijke bijeenkomsten’. ‘Moslims moeten een paar keer per dag bidden. Je kunt die mensen toch niet in de regen op straat sturen?’ is zijn verklaring. Mogelijk dat een gerechtelijke uitspraak een einde maakt aan deze halsstarrige houding.