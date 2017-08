Schadevergoeding na IS-tweet: de ins en outs

Yasmina Haifi, toen ambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie, twitterde in 2014 dat Islamitische Staat (IS) een ‘vooropgezet plan van zionisten’ is. Ze werd voorwaardelijk ontslagen. Onterecht, vindt de rechter.

De uitlatingen van justitieambtenaar Haifi vallen volgens de Haagse rechtbank onder de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren. De rechter bepaalde ook dat Haifi recht heeft op een ‘nog nader te bepalen’ schadevergoeding, meldt NRC Handelsblad. De uitspraak was vorige week al, maar kwam pas gisteren naarbuiten.

Commotie over uitspraken Haifi

Haifi – als personeelsadviseur vanuit de directie Personeel en Organisatie gedetacheerd bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en lid van de PvdA – noemde IS in 2014 op Twitter ‘een vooropgezet plan van zionisten die bewust de islam willen zwartmaken’. Er ontstond al snel commotie over haar uitspraak. Zo stelde Geert Wilders’ PVV Kamervragen en zei vicepremier Lodewijk Asscher, haar toenmalige partijgenoot, dat zijn maag omdraaide toen hij ervan hoorde.

Asscher noemde de complottheorie een klassieke vorm van antisemitisme en ‘buitengewoon schokkend’. Haifi besloot al snel het bericht te verwijderen en zegde haar PvdA-lidmaatschap op.

In een eerdere verklaring zei ze ‘dat de vrijheid van meningsuiting kennelijk maar voor bepaalde groepen telt’. ‘Ik heb de vrijheid genomen me te uiten en kennelijk moet ik daarvoor boeten,’ zei Haifi. ‘Ik zou niet weten waarom ik er afstand van zou moeten nemen. Dit is wat ik vind.’