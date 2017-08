Hennis tegen Pentagon over Noord-Korea: ‘Houd het hoofd koel’

Een militaire actie tegen Noord-Korea is vanwege de enorme impact op het hele Verre Oosten niet aan de orde. Dit zegt defensieminister Jeanine Hennis (VVD) kort na een ontmoeting met haar Amerikaanse ambtgenoot James Mattis in het Pentagon.

Hennis is de eerste Nederlandse minister die in Washington op hoog niveau wordt ontvangen sinds het aantreden van president Trump. Zij sprak een uur lang met oud-generaal Mattis.

Ingreep niet aan de orde

Hennis vertolkte de zorgen van de Nederlandse regering over de dreiging van een nucleair treffen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. ‘Houd alstublieft het hoofd koel,’ was haar boodschap.

Na afloop zei Hennis in een telefonisch interview met Elsevier Weekblad dat zij begreep dat Mattis gisteren heldere taal moest gebruiken. De Amerikaanse minister zei eergisteren dat de Verenigde Staten moeten reageren, indien vanuit Noord-Korea een kernraket zou worden afgevuurd. ‘Die uitspraak is natuurlijk logisch. Maar wat Mattis betreft, is dat dus niet aan de orde.’

Mattis wordt in Washington gezien als een vertrouweling van de president Trump die hem helpt zijn impulsen te beheersen. Kreeg minister Hennis de indruk dat haar gesprekspartner inderdaad een matigende invloed heeft op Trump? Hennis: ‘We hebben niet zozeer over de man gesproken, maar over de bal. En die bal rolt nu niet via het militaire spoor, maar via de diplomatie en via de economische sancties tegen Noord-Korea.’

Mattis nam in het gesprek ook de Nederlandse zorgen weg om een eventuele Amerikaanse interventie in Venezuela. President Donald Trump zei afgelopen weekend tijdens een persconferentie op zijn golfclub in New Jersey: ‘We hebben veel opties voor Venezuela, inclusief een militaire optie, als dat nodig is.’

Militaire actie Venezuela

Vliegveld Hato bij Willemstad (Curacao) is een ‘Forward Air Base’ van de US Airforce – en daarmee een steunpunt van Amerikaanse F-16’s die vanuit Willemstad vluchten uitvoeren boven Colombia en langs het Venezolaanse luchtruim scheren. Hennis zei dat ze hierover ‘natuurlijk’ met Mattis sprak. Zij stelde de eis dat het Koninkrijk der Nederlanden tijdig op de hoogte wordt gesteld van iedere militaire activiteit tegen het Venezolaanse regime. Mattis beloofde dit en verzekerde dat ‘de kans op militaire actie nul is’.

Hennis voelt zich hierdoor gerustgesteld. Aruba, Bonaire en Curacao liggen slechts enkele tientallen kilometers uit de kust van Venezuela. De boodschap dat Venezuela een buurland is van het Koninkrijk der Nederland was in het Pentagon duidelijk overgekomen, constateerde de VVD-minister. ‘Ik ben nu meer bezorgd om de aarzelende Europese reactie op de ontwikkelingen in Venezuela. Als wij inzetten op een diplomatieke oplossing, dan moet er een heldere Europese opstelling zijn. Zover is Europa nog altijd niet,’ zei Hennis.

Strategie Afghanistan

Over verplaatsing van extra militaire capaciteit in de richting van Aruba, Bonaire en Curacao – Nederland garandeert de veiligheid van de eilanden – heeft Hennis het niet met Mattis gehad.

Inzake Afghanistan zei Hennis tegen Elsevier Weekblad dat Nederland geen grote aantallen militairen beschikbaar kan stellen, om de simpele reden dat die niet beschikbaar zijn. Er dienen nu honderd Nederlanders bij de NAVO-operatie ‘Resolute Support’, een opleidings- en trainingsmissie voor het Afghaanse leger en politie.

Washington heeft Nederland voorzichtig gepolst of dit aantal kan worden uitgebreid. Maar het wachten is op een nieuw strategisch document van de Amerikaanse regering. ‘Mattis zei dat dit document er binnenkort zal zijn. Op dat moment kunnen wij bezien of we de aard van de missie veranderen en andere specialisten uitzenden dan de huidige militairen,’ zei Hennis.