‘Klaas Otto beraamde moordplan op officier van justitie’

Een grimmige aanhouding in Sliedrecht. De politie hield daar maandagavond een 44-jarige man aan in verband met een moordplan op een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie (OM) in Zeeland-West-Brabant.

De man zou opdracht hebben gekregen een aanslag te plegen op de aanklager, en zou in opdracht handelen van een gedetineerde verdachte, die vastzit in de gevangenis in Middelburg.

Dinsdagochtend meldt persbureau ANP op basis van ‘welingelichte bronnen’ dat Klaas Otto, oprichter van de motorclub No Surrender, achter het moordplan zou zitten. Het doelwit was de officier van justitie die optreedt in zijn strafzaak. Het onderzoek naar de dreigende aanslag op de officier van justitie is al enkele weken geleden opgestart door het Landelijk Parket van het OM.

Getapte gesprekken

Klaas Otto zit in gevangenis de Torentijd in Middelburg. Vorige week bleek dat Otto door een blunder van de politie tapgesprekken van medegedetineerden in handen heeft gekregen, iets wat binnen de gevangenismuren voor grote onrust zou hebben gezorgd.

Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. Het OM beschuldigt hem onder meer van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting.

De rechter gaf hem toestemming om getapte gesprekken die hij zelf voerde vanuit de gevangenis terug te luisteren, ter voorbereiding op zijn verdediging. Maar door een fout zijn dus ook gesprekken van medegedetineerden bij hem bezorgd.

Dat de gesprekken bij Otto zijn beland, zou bij medegedetineerden voor onrust zorgen. Er gingen geruchten dat Otto zijn medegedetineerden intimideert met zijn kennis uit hun telefoongesprekken. Volgens zijn advocaat Louis de Leon zou het hier slechts om geruchten gaan, en gedraagt Otto zich als een ‘modelgevangene’.

In juli verklaarde de advocaat bovendien dat Otto ‘een nieuwe wending aan zijn leven’ wil geven. Hij zou nu theologie studeren en pastor willen worden. Op termijn wil hij volgens De Leon de taken van woonwagenpastor Jan van Zanten, die werkt voor bisdom Den Bosch, overnemen.