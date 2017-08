KNAW slaat alarm over uitstroom academici in middelbaar onderwijs

Het aantal leraren met een universitair diploma daalt. Zorgelijk, vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie luidt de alarmbel om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Dat schrijven José van Dijck (president KNAW) en Wim van Saarloos (vicepresident van de KNAW) vandaag in een ingezonden stuk in dagblad Trouw.

Volgens de KNAW zijn universitair geschoolde docenten beter geëquipeerd om voor de klas te staan, vooral wanneer het gaat om vwo-klassen. Academici kunnen scholieren beter voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs, zo luidt de redenering van de KNAW: ‘Het heet niet voor niets “voorbereidend wetenschappelijk onderwijs”.’

Steeds minder docenten zijn academici

De KNAW vindt het zorgelijk dat steeds minder docenten beschikken over een academische opleiding. ‘In 2012 studeerden er nog circa 1.000 academisch geschoolden leerkrachten af. In 2022 zijn dat er naar verwachting 800,’ schrijven Van Dijck en Van Saarloos.

Volgens de KNAW moet het makkelijker worden gemaakt voor academici om zich in te schrijven voor een docentenopleiding. ‘Nu kunnen alleen mensen met een vak-specialistische bachelor dat. Beter is het te kijken welke mensen die een “brede bachelor” hebben gedaan, ook geschikt zijn om vakdocent te worden.’

Ook promovendi voor de klas

De KNAW moedigt promovendi aan om na hun promotie te kiezen voor een carrière in het middelbaar onderwijs. Ook roept de Akademie hoogleraren op om studenten aan te moedigen te werken in het onderwijs. ‘Samen moeten we studenten aanmoedigen voor een mooi en belangrijk vak,’ aldus Van Dijck en Van Saarloos.