Koenders valt eigen ambassadeur af in rel met Orbán

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken distantieert zich van zijn eigen ambassadeur in Boedapest. Koenders kan zich niet vinden in de kritiek die ambassadeur Gajus Scheltema leverde op Hongarije. Koenders gaat ervan uit dat Scheltema zijn uitspraken niet zo heeft bedoeld.

Eerder vandaag riep Hongarije zijn ambassadeur terug uit Nederland. Het is voor het eerst dat er een EU-ambassadeur terug wordt geroepen uit Den Haag.

De Nederlandse ambassadeur in Boedapest zei in een interview dat Hongarije op dezelfde manier vijandbeelden creëert als moslimextremisten. Koenders vindt de uitspraken ver overtrokken. ‘Er mag natuurlijk op geen enkele manier de indruk ontstaan of gezegd worden dat de Hongaarse regering dezelfde methodes heeft als terroristen. Dat is gewoon niet goed en daar neem ik ook afstand van.’

Koenders zegt dat hij niet weet of Scheltema ‘dit precies zo bedoeld heeft, maar een vergelijking tussen een EU-lid en de methodes van terroristen is gewoon niet aan de orde’. Onduidelijk is nog of Nederland excuses gaat maken voor dergelijke uitspraken. Koenders laat wel weten dat hij zijn Hongaarse collega zal bellen.

Interview bij afscheid Scheltema

Hongarije reageerde woedend op een uitspraak die Scheltema deed tegenover het weekblad 168 Ora. In het interview zegt Scheltema ook dat er ‘onderscheid moet worden gemaakt tussen vluchtelingen en economische migranten’ en dat ‘Hongarije iedereen als een migrant beschouwt’.

De Hongaren zijn ook niet gewend aan vreemdelingen, merkt de ambassadeur op: ‘Het is een homogeen volk (…). Nederland is een open samenleving. Door ons koloniale verleden (Suriname, Nederlands-Indië, red.) zijn er veel immigranten.’

Harde reactie Hongarije

Officieel is Gajus Scheltema nog in dienst, zijn opvolger begint op 30 augustus, volgende week woensdag. Volgens Michiel Luining, onderzoeker aan instituut Clingendael, zijn de uitspraken van Scheltema koren op de molen van de Hongaarse regering. ‘Orbán kan nu breed uitventen dat Hongarije door de Nederlandse ambassadeur benadeeld wordt. Vandaar dat de Hongaarse ambassadeur in Den Haag wordt teruggeroepen. Een harde maatregel.’

Scheltema gaat dit weekend met pensioen, de gepeperde uitspraken over de Hongaarse regering deed hij in zijn afscheidsinterview.