Lekkend raadslid opgepakt in burgemeestersaffaire Den Bosch

De politie heeft dinsdagochtend een lid van de gemeenteraad in Den Bosch van zijn bed gelicht. De 55-jarige man, die zitting had in de vertrouwenscommissie van de raad, wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van vertrouwelijke informatie rond de voordracht van een nieuwe burgemeester van Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie wil niet bekendmaken om wie het gaat, maar volgens Omroep Brabant gaat het om Sjef van Creij van eenmanspartij gewoon ge-DREVEN. In 2016 stapte hij uit de lokale partij Rosmalens Belang. Ook op sociale media gaat de naam van Van Creij rond.

Sjef van Creij, was raadslid voor Rosmalens Belang en is in zijn eentje verder gegaan — Mathijs van der Loo (@MathijsvdLoo) August 29, 2017

In juli ontstond grote commotie

In de Bossche vertrouwenscommissie zaten alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. De verdachte zit ‘in beperkingen’, wat betekent dat hij alleen nog contact mag hebben met zijn advocaat. In juli ontstond grote commotie nadat het Brabants Dagblad onder meer de namen van sollicitanten publiceerde. De vertrouwenscommissie koos uiteindelijk voor VVD’er Jack Mikkers, die de jaren ervoor burgemeester was van Veldhoven.

Hij werd de opvolger van Ton Rombouts (CDA), maar volgens het Brabants Dagblad was Mikkers de tweede keus. De krant meldde op basis van ingewijden dat de commissie eigenlijk Jan Hamming (PvdA) had willen voordragen, thans burgemeester van het nabijgelegen Heusden.

Dat ging niet door, omdat hij ook met succes had gesolliciteerd voor hetzelfde ambt in Zaanstad. Justitie besloot in juli de zaak nader te onderzoeken. Commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, had daarom verzocht. Vertrekkend burgemeester Rombouts sprak na de publicaties van ‘een waar slagveld’. Hij noemde die ‘een beschadigende cocktail waartegen je je amper kunt weren’.