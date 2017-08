Politie woedend na lek over aanrijding Centraal Station

De identiteit van de man die in juni inreed op passanten bij het Centraal Station in Amsterdam is bekend geworden. Uit bestanden van de politie is gelekt naar de website GeenStijl. De politie is een onderzoek begonnen naar het lek.

De 45-jarige man die in juni toeristen aanreed bij het Centraal Station bleef zoals gebruikelijk anoniem. Dinsdagmiddag maakte GeenStijl bekend dat het gaat om Khalid Karmaoui, een 45-jarige man die in de Marokkaanse stad Casablanca is geboren. De website kreeg een screenshot opgestuurd, en publiceerde die.

Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat het een screenshot is van informatie op een politiecomputer: ‘Wij tillen hier zwaar aan.’

Onwel geworden

De man zou volgens zijn verklaring bij de politie onwel zijn geworden. Hij lijdt aan diabetes en wist niet hoe hij op het stationsplein was terechtgekomen. Er zouden geen beelden zijn van het incident, ondanks de vele camera’s die voor het Centraal Station staan opgesteld.

De man wist volgens de politie ‘niet hoe hij in het centrum van Amsterdam is terechtgekomen’. De politie nam de automobilist mee naar het ziekenhuis waar zijn insulinepomp werd uitgelezen. Ook is bloed bij hem afgenomen, dat wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.

De politie zegt dat sprake is van een verkeersongeluk. ‘Het ongeval bij het CS blijft een ongeval. Als dit een daad van terreur was geweest dan hadden wij dit ook als zodanig benoemd.’ De politie heeft het onderzoek afgerond. Het dossier is aan het OM overgedragen.