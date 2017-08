Nederlandse F16’s gaan opnieuw IS-gebied bestoken

Opnieuw worden Nederlandse F-16’s ingezet om vanuit Jordanië terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak te bestrijden. Het demissionaire kabinet geeft hiervoor waarschijnlijk volgende week toestemming. De gevechtsvliegtuigen lossen dan in januari de Belgen af.

Ook de missies in Mali, Litouwen en Afghanistan zullen met een jaar worden verlengd, meldt De Telegraaf dinsdag.

Vliegers weer voldoende getraind

Er zouden vier F-16’s naar de Jordaanse basis Al-Azraq gaan, nog eens twee gaan mee voor reserve. De vliegers zijn weer voldoende getraind, aldus de krant. Tussen oktober 2014 en juni 2016 deden Nederlandse F-16’s mee aan de strijd tegen IS.

Belgische vliegtuigen namen dit daarna over. Het kabinet liet eerder dit jaar weten weer F-16’s te zullen sturen als de internationale coalitie tegen IS daar om zou vragen.

Eigenlijk zou er in juli al een wisseling van de wacht moeten zijn geweest, maar omdat training van de piloten nog niet voldoende op peil was, bleven de toestellen vooralsnog thuis.

Minder militairen naar Mali

Ongeveer honderd Nederlandse militairen zijn in Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support. De meesten zitten in Mazar-e-Sharif. Zij trainen en adviseren hier sinds 2015 hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. Eind juni zei minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) dat zij de missie niet wilde uitbreiden. Zij liet weten bijvoorbeeld niets te zien in inzet in andere delen van Afghanistan.

In Litouwen zijn zo’n 270 Nederlandse militairen gelegerd. De NAVO besloot vorig jaar juli tijdens de top in Warschau tot deze inzet vanwege de acties van Rusland. Dat annexeerde in 2014 de Krim en mengde zich daarna in het conflict in het oosten van Oekraïne. Er gaan minder militairen naar Mali. Momenteel zitten daar 290 Nederlanders voor de VN-missie Minusma.