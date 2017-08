NVWA: Alle fipronileieren verwijderd uit supermarkt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat alle eieren met fipronil nu uit de schappen zijn gehaald. De NVWA houdt 138 van de ongeveer 180 onderzochte pluimveebedrijven voorlopig nog dicht.

In eieren van die bedrijven is het verboden bestrijdingsmiddel fipronil aangetroffen. Er is geen nieuwe partij eieren aangetroffen die aangeduid wordt als een ‘acuut gevaar’ voor de volksgezondheid, aldus de NVWA.

Supermarkten helemaal schoon

Volgens de voedselautoriteit is er bij de meeste geblokkeerde bedrijven geen hoge concentratie van de stof in de eieren gevonden. Maar toch moeten die bedrijven dicht blijven totdat ze helemaal schoon zijn. Het middel mag er gewoon niet in zitten, aldus de NVWA.

Nederlandse supermarkten hebben de eieren van alle 138 bedrijven uit de schappen gehaald. Daardoor zou er nu helemaal geen fipronil in de nu verkochte eieren moeten zitten.

De stof fipronil werd door bestrijdingsbedrijf ChickFriend gebruikt bij de bestrijding van luizen in de kippenstallen. Alle bedrijven die in de administratie van ChickFriend voorkwamen, zijn nu onderzocht.

Bij een partij eieren was er sprake van acuut gevaar voor de volksgezondheid. Het ging om eieren met de code: 2-NL-4015502. Bovendien kunnen de eieren van een aantal bedrijven beter niet door kinderen worden gegeten, aldus de NVWA. Die worden nu dus ook niet meer verkocht.

Geen paniek

Fipronil wordt in grote hoeveelheden pas schadelijk voor de gezondheid. Er is dus geen reden tot paniek: het stofje wordt pas gevaarlijk wanneer een lange periode eieren worden gegeten met een hoge concentratie van de stof. Mensen die te veel eieren met een te hoog gehalte eten, kunnen misselijk worden en hoofdpijn krijgen.

Op lange termijn – bij grote inname – kan fipronil voor schade aan de lever en schildklier zorgen, maar dat gebeurt niet zomaar. Bovendien is de stof niet kankerverwekkend.

Gif bestaat niet, het is de dosis die bepaalt of iets giftig is of niet. (sola dosis facit venenum, Paracelsus, 1493-1541) #eieren #fipronil — Simon Rozendaal (@Simon_Rozendaal) August 2, 2017

In het Gelderse Barneveld is het schandaal rondom de eieren ingeslagen als een bom. Bijna een derde van alle Nederlandse bedrijven die momenteel stil liggen omdat er mogelijk fipronil is gebruikt, ligt in deze gemeente. Voor een deel van die ondernemingen dreigt faillissement, zei burgemeester Asje van Dijk donderdag. De bedrijven voelen zich misleid door ChickFriend, dat boeren zou hebben voorgehouden dat het gecertificeerd was. In werkelijkheid was eigenlijk sprake van twee bedrijven, aldus Van Dijk: een reinigingsbedrijf, waar de certificering van kwaliteitszorgbureau IKB voor gold, en een bestrijdingsbedrijf. Die tweede tak van ChickFriend was niet gecertificeerd.

Boeren die vroegen naar de samenstelling van het kennelijke wondermiddel, kregen te horen dat dit ‘het geheim van de smid’ was, zegt de burgemeester. ‘De boeren hebben echt het gevoel dat hun dit wordt aangedaan. Ze kunnen er niets aan doen.’

Op een lijst van de NVWA staan de codes van in totaal 138 bedrijven waar fipronil in de eieren is aangetroffen. Ieder bedrijf heeft een eigen eicode. Hier vindt u de volledige lijst met eicodes.