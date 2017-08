Partijen terug van vakantie: dit staat er op de agenda

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn weer terug van vakantie en beginnen woensdag hopelijk weer vol frisse moed aan de onderhandelingen. Is een regeerakkoord nu eindelijk aanstaande?

De formatie was drie weken onderbroken zodat de onderhandelaars op vakantie konden.

Rutte-III

De vier partijen begonnen hun onderhandelingen eind juli onder leiding van VVD-prominent en oud-minister Gerrit Zalm. Hij probeert met de vier partijen tot het kabinet-Rutte III te komen.

VVD-leider Mark Rutte, CDA-leider Sybrand Buma, D66-voorman Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers beginnen woensdagochtend weer, om 10.00 uur in het Johan de Witthuis. ’s Middags staat het onderwerp aardgaswinning op de agenda. Ze praten daarvoor met kopstukken uit de gassector.

Hoewel de vier onderhandelaars voor de onderbreking aangaven optimistisch te zijn over de onderhandelingen, is het nog helemaal niet duidelijk of een regeerakkoord aanstaande is. Pechtold zei aan de vooravond van de vakantieonderbreking dat daarvoor nog duidelijk moest worden of deze coalitie kans van slagen heeft.

Onenigheid CDA en D66

De vier partijen wilden voor hun vakantie een aantal financiële paragrafen van het Regeerakkoord hebben besproken, zodat het Centraal Planbureau (CPB) de haalbaarheid van de plannen zou kunnen doorrekenen tijdens de vakantie.

D66 en CDA zouden het oneens zijn over de klimaatparagraaf: D66 streeft naar een progressief klimaatbeleid en neemt de klimaatdoelen van Parijs als uitgangspunt. Het CDA moet rekening houden met zijn achterban: de christen-democraten vertegenwoordigen een groot aantal boeren. Die zijn van oudsher minder begaan met CO2-reductie.