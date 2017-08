Pluimveesector niet rouwig om vroegtijdig vertrek Van Dam

De ophef rond fipronil-eieren is al weken voorpaginanieuws. Vorige week waaide de angst voor giftige eieren over naar het buitenland. De verantwoordelijke PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, verlaat over twee weken zijn post op het ministerie. Opgeruimd staat netjes, vindt de pluimveesector.

De overstap van Martijn van Dam is ongebruikelijk: bewindslieden dienen doorgaans hun termijn uit in het kabinet. Maar Van Dam niet. Hij vertrekt per 1 september om als NPO-bestuurder aan het werk te gaan. Andere bewindslieden blijven wel gewoon aan tot er een nieuw kabinet is.

Pijnlijk dossier

Opmerkelijk is zijn vroegtijdige vertrek des te meer omdat de ophef over de fipronil-eieren, die het land al weken in zijn greep houdt, onder de portefeuille van Van Dam valt. Het pijnlijke dossier wordt nu overgedragen aan Henk Kamp (VVD), demissionair minister van Economische Zaken. Dat bericht het AD.

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, is daar niet rouwig om. ‘Als je het eerlijk wilt weten: van mij mag Van Dam eerder weg,’ zegt De Haan tegen het AD. ‘Hij heeft niets met pluimveehouderij. Hij is juist met plannen gekomen die zorgen voor een oneerlijke concurrentiepositie van Nederlandse boeren ten opzichte van andere Europese lidstaten. Van zijn vertrek ligt niemand in de sector wakker.’

Verantwoorden

Vervelend is dat Van Dam zich nu niet kan verantwoorden tegenover de Tweede Kamer, terwijl de kwestie rond de fipronil-eieren een groot aantal vragen oproept. De Kamer komt pas op 5 september terug van zomerreces, maar dan zit Van Dam al in Hilversum.

Zelfs zijn eigen partijgenoot Henk Nijboer vindt dat Van Dam zich nog moet verantwoorden. Desnoods moet de Kamer het reces onderbreken. ‘Het is nu aan Van Dam om tot zijn vertrek dag en nacht te werken om de crisis te bezweren,’ zegt Nijboer tegen het AD.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken is Van Dam bezig om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarbij wordt uitgebreid overlegd met minister Kamp.