Gegijzelde vrouw 3FM spreekt over bedreiger: dit weten we

De radiostudio’s van NPO 3FM zijn na een kortstondige gijzeling afgezet door de politie. Er is een verdachte aangehouden in het pand. De gegijzelde vrouw is opgevangen.

De vrouw, volgens de NOS een NPO-medewerker, kende haar bedreiger niet, meldt de politie. De 33-jarige man is rond 9.15 uur – anderhalf uur na het begin van de gijzeling – in de kraag gevat en door de politie meegenomen. Waarom hij haar met een groot mes bedreigde, is nog niet bekend. De vrouw bleef ongedeerd.

‘Man sprak gebrekkig Nederlands, wilde CNN spreken’

De politie bevestigde donderdag al snel dat het om een gijzeling ging. Even na 8.00 uur zou een man een vrouw buiten het pand met een groot mes hebben bedreigd. Volgens de politie Gooi en Vechtstreek op Twitter dwong de man de vrouw mee naar binnen te gaan.

Daar zette hij het mes op haar keel en wilde hij iemand van de Amerikaanse zender CNN spreken. Volgens de receptionist van het NPO-gebouw sprak hij gebrekkig Nederlands, schrijft de NOS. Er werd een onderhandelaar ingezet om contact te leggen met de man. Over de toedracht is nog niets bekend.

De uitzending van 3FM gaat intussen gewoon door. Donderdag zou 3FM toch al vanuit het Zeeuwse dorp Renesse uitzenden. Een verslaggever van de NPO-radiozender laat weten dat binnen alles rustig is: ‘We kunnen gewoon ons werk doen.’

De redactie van NPO 3FM is afgesloten na een incident erbuiten, maar op de redactie zelf is niets aan de hand, zegt redacteur Tomas Delsing in de live-uitzending op de zender.