Politiemedewerker opgepakt voor lekken naar GeenStijl

Een medewerker van de politie Noord-Holland is donderdag aangehouden op verdenking van het lekken van de identiteit van de 45-jarige man die in juni inreed op passanten bij het Centraal Station in Amsterdam. De informatie verscheen op de website van GeenStijl.

GeenStijl publiceerde eerder deze week persoonsgegevens uit het dossier van de verdachte. Het ging om Khalid Karmaoui, een 45-jarige man die in de Marokkaanse stad Casablanca is geboren. De website kreeg een screenshot opgestuurd, en publiceerde die.

Politie woedend

Het is niet bekend of de politiemedewerker in kwestie een man of een vrouw is. De politie reageerde woedend over het lekken naar GeenStijl. Volgens de politie lijkt het erop dat het een screenshot is van informatie op een politiecomputer: ‘Wij tillen hier zwaar aan,’ was de verklaring.

Korpschef Erik Akerboom noemde het in een mail naar alle politiemedewerkers ‘stuitend en onacceptabel’ dat informatie van de politie is gelekt naar de media. Schadelijk voor het vertrouwen in de politie, en het voedt bovendien sentimenten in de samenleving, aldus Akerboom.

Suikerziekte

De aanrijding in juni zorgde voor ophef, omdat de automobilist met hoge snelheid inreed op het publiek. Daardoor raakten zeven mensen gewond, onder wie drie Israëliërs.

De politie hield Karmaoui een aantal dagen vast, maar concludeerde dat er geen sprake van was opzet maar dat hij onwel zou zijn geworden. Hij lijdt aan diabetes en wist niet hoe hij op het stationsplein was terechtgekomen. Er zouden geen beelden zijn van het incident, ondanks de vele camera’s die voor het Centraal Station staan opgesteld.