PvdA Den Haag zoekt genderneutrale beleidsmedewerker

Na de gemeente Amsterdam, die vorige week opzien baarde met regenboog taaltips, en de NS, die met ingang van december treinreizigers genderneutraal aan zal spreken, verrast nu de PvdA-fractie in Den Haag. De sociaal-democraten zetten een genderneutrale vacature uit.

De PvdA-fractie in Den Haag is op zoek naar een beleidsmedewerker x/v/m. De x is bedoeld om mensen aan te spreken die zich man noch vrouw voelen.

De sociaal-democraten moedigen genderneutrale mensen aan om te solliciteren op de functie in de gemeentepolitiek. Oud-Kamervoorzitter en PvdA-gemeenteraadslid Jeltje van Nieuwenhoven vindt de toevoeging nodig: ‘we hebben ons aangepast aan de situatie,’ zegt ze tegen Omroep West.

De PvdA is de eerste politieke partij die de letter x toevoegt aan een vacature. ‘Je denkt in eerste instantie: is deze toevoeging wel nodig, moeten we het wel omschrijven?’ zegt van Nieuwenhoven tegen Omroep West. ‘Want het ligt voor de hand dat we ook genderneutrale mensen bedoelen. Maar taal is vaak het begin van de verandering.’

NS stopt met dames en heren

Vorige week maakte de Nederlandse Spoorwegen bekend dat mensen op stations niet meer worden aangesproken met dames en heren. In plaats daarvan kiest de NS, met ingang van de nieuwe dienstregeling, voor ‘beste reizigers’.

Gerry van der List: Genderneutrale taal, waarom niet eigenlijk?

De maatregel is bedoeld om mensen die zich man noch vrouw voelen niet voor het hoofd te stoten. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is ‘beste reizigers’ neutraler. De wijziging gaat in per 10 december, wanneer de nieuwe dienstregeling aanvangt.