Rotterdamse club moet sluiten na reeks verkrachtingen

Club Vie in Rotterdam is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) voor drie maanden gesloten na een reeks ernstige zedendelicten. De club meldt vrijdag op de eigen website dat de deuren per direct dicht zijn en alle geplande evenementen zijn geannuleerd.

De afgelopen anderhalf jaar zijn zeker elf vrouwen aangerand of verkracht nadat ze in Club Vie waren geweest, meldt RTV Rijnmond.

Vrouwen gedrogeerd

De politie kreeg al langere tijd meldingen binnen van vrouwen en meisjes die in en om de discotheek aan de Maasboulevard waren lastiggevallen. De daders en slachtoffers hadden elkaar in Club Vie ontmoet, en een aantal vrouwen is ook gedrogeerd in de club. Vervolgens werden ze buiten of op een andere plek aangerand of verkracht.

‘Dit soort zaken zijn heel lastig. De vrouwen menen te zijn misbruikt, maar weten zich vaak nog maar heel weinig te herinneren,’ aldus een woordvoerder van de politie.

Club was rode draad in zedenmisdrijven

De eigenaar van de club, Tony Carbonaro, kreeg in april het bericht van de politie dat er sinds januari 2016 acht zedenmisdrijven waren geweest. Die misdrijven werden niet in de club gepleegd, maar in hotels en huizen. Wel was Club Vie de rode draad in het verhaal: de slachtoffers waren voorafgaand aan de misdrijven allemaal in de club geweest.

Carbonaro trof vervolgens extra maatregelen. Zo werd mobiel cameratoezicht ingevoerd, werden beveiligers uitgebreider geïnstrueerd en werden posters opgehangen om vrouwelijke bezoekers te waarschuwen. Ook werd volgens Carbonaro een extra portier ingehuurd die vrouwen die naar huis wilden te begeleiden naar hun auto. Toch werden er nog drie slachtoffers gemaakt, waarmee de teller nu op elf vrouwen staat.

Het besluit van de gemeente Rotterdam om de zaak te sluiten kwam voor eigenaar Carbonaro als een verrassing, en heeft hij er alles aan gedaan om het te voorkomen. De gemeente Rotterdam acht de gepleegde misdrijven echter dermate schokkend, dat de sluiting gerechtvaardigd is.