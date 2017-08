Rutte: we vertrouwen elkaar nog, ook na lek

De formatiepartijen hebben genoeg vertrouwen in elkaar, ook na het lek over een mogelijk medisch-ethisch compromis tussen D66 en de ChristenUnie. Volgens demissionair premier Mark Rutte kunnen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie prima samen verder onderhandelen.

Het Algemeen Dagblad heeft voorlopige afspraken tussen de vier partijen ingezien, waaruit blijkt dat het aankomend kabinet geen voorstellen in het regeerakkoord zal opnemen over ‘voltooid leven’ en hulp bij zelfdoding. Wel wordt de huidige embryowet opgerekt: er mag meer onderzoek worden gedaan met embryo’s.

CU-voorman Gert-Jan Segers reageerde geërgerd op het lek. ‘Heel schadelijk voor de kabinetsformatie,’ aldus Segers. De politicus was luid en duidelijk over de gemaakte afspraken: ‘Er is geen compromis, er is nog geen akkoord.’

Ook D66-leider Pechtold ergerde zich aan het bericht in de krant. ‘Ik zeg even helemaal niets,’ was het enige wat hij kwijt wilde terwijl hij naar binnen beende bij het Johan de Witthuis, waar de onderhandelingen vandaag plaatshadden.

Dinsdag voerden de partijen uitgebreid overleg, onder meer over het lek. ‘Een pittige middag,’ voorspelde Segers. Na overleg van vier uur zag ook Segers in dat de partijen ‘verder moeten’. Ook Rutte – die eerder sprak van ‘knap werk’ van het AD – zegt dat er ‘goed over is gesproken’, en dat de partijen nu verdergaan.

Voorlopig staan er heel andere onderwerpen op het programma. De sociale partners ‘Hans en Han’ (Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en FNV-voorzitter Han Busker) schuiven morgen aan, samen met Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

De sociale partners adviseren het kabinet over de arbeidsmarkt. Steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties kan voor een breder draagvlak zorgen – broodnodig bij deze beoogde coalitie, die de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Het gesprek met de sociale partners heeft over het algemeen plaats in de eindfase van de formatie. Over een mogelijke deadline voor een regeerakkoord willen de formatiepartijen niets zeggen.