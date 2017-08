Segers is furieus: lek uit overleg ‘heel schadelijk’

Het begint er wellicht toch wat minder rooskleurig uit te zien voor de formatie. Gingen de vier partijen maandag nog vol optimisme de zoveelste overlegronde in, het nieuws dinsdag dat er een deal zou zijn over voltooid leven zet druk op de ketel. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is boos.

De onderhandelde partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten een deal over heikele medisch-ethische kwesties.

Een onvervalst compromis

De initiatiefwet ‘voltooid leven’ van D66-Kamerlid Pia Dijkstra zal niet expliciet worden tegengehouden, maar evenmin worden gesteund door het kabinet-Rutte III. Heeft D66 daarmee een belangrijk onderwerp uit handen gegeven? Mogelijk, maar D66 heeft ook winst behaald.

Een volgend kabinet zal meer initiatief nemen op het gebied van het onderzoek naar embryo’s. Een onvervalst compromis dus. Maar Segers is woedend. Hij ontkent in alle toonaarden dat er een deal is, en noemt de berichtgeving van het AD ‘heel schadelijk’ voor de kabinetsformatie. Segers weet nog niet of dit alles het einde van de onderhandelingen kunnen betekenen.

Segers: dit wordt geen gemakkelijke middag

‘Er is geen compromis. Er is geen akkoord,’ bezwoer Segers. Hij heeft het gevoel dat het door die berichtgeving ‘geen gemakkelijke middag wordt’. ‘Dit helpt niet voor het proces dat we binnen gaan voeren. Ik ga nu met een bezwaard gemoed naar binnen,’ aldus Segers. Ook D66-leider Pechtold ergert zich. ‘Ik zeg even helemaal niets,’ was het enige wat hij kwijt wilde terwijl hij naar binnen beende bij het Johan de Witthuis, waar de onderhandelingen plaatshebben.

Het zijn vooral D66 en ChristenUnie die op deze ethische kwestie mijlenver uit elkaar liggen. Immers, Pechtolds partij wil de euthanasiewetgeving uitbreiden, terwijl Segers’ ChristenUnie de hele regeling het liefst ziet verdwijnen.