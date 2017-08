Van der Laan stuurt Saadia A. T. definitief weg

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) stuurt de controversiële deradicaliseringsambtenaar Saadia a.T. de laan uit. De verdenkingen zijn dermate ernstig dat haar eerdere schorsing is omgezet in een definitief ontslag.

Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Belangenverstrengeling en sjoemelen met offerte

Saadia a. T. werkte al elf jaar voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid en was programmamanager Radicalisering en Polarisatie. Ze heeft in haar functie contact met familie van Syriëgangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die weet hebben van radicaliserende jongeren. Van der Laan zou ‘blindvaren op haar kennis’.

Ze werd eerder op non-actief gesteld, maar op basis van onderzoek is geconcludeerd dat A.T. zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. ‘Deze belangenverstrengeling bestond eruit dat de medewerker, in strijd met de gemeentelijke regelgeving en gedragscode, opdrachten heeft gegund aan een persoon voor uiteenlopende rollen en via verschillende bedrijven, waar zij privé een relatie mee heeft (gehad),’ schrijft Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad.

Daarnaast zou A.T. ook hebben gesjoemeld met een offerte. Terwijl het onderzoek loopt, heeft de gemeente besloten om de samenwerking met de personen en organisaties in kwestie op te schorten.

Niet ingegrepen bij radicaliseringssignalen

Eerder werd bekend dat A.T. blunderde en niet goed ingreep bij ernstige signalen over het ronselen van moslimjongeren voor het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat (IS).

‘Bijzonder ernstig’ noemt Van der Laan de kwestie, omdat het twijfel zaait over de veiligheid van Amsterdam.

De gemeente probeert op dit moment 47 Amsterdammers met intensieve begeleiding ‘te bewegen tot het staken van radicaal of anti-integratief gedrag’.

Er zou volgens Van der Laan al langere tijd onvrede bestaan over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van A.T.