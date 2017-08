VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg vertrekt uit de Tweede Kamer, vijf maanden na de verkiezingen. Hij wordt voorzitter van de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten (VNSU).

Duisenberg voerde voor de VVD het woord over hoger onderwijs en wetenschap.

Opvolging al bekend

De politicus zat sinds 2012 in de Kamer en werd in maart herkozen. Duisenberg was de nummer 15 op de lijst van de VVD. Hij wordt opgevolgd door Roald van der Linde, die als nummer 35 op de lijst stond.

Duisenberg zegt op de VVD-site: ‘De afgelopen jaren heb ik mij in de Kamer met heel veel plezier ingezet voor beter en ambitieuzer onderwijs en onderzoek van wereldformaat. Als voorzitter van de VSNU ga ik daar, vanuit een andere rol, met dezelfde overtuiging mee door. Ik vind het een eer dat ik dat mag gaan doen.’ VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het ‘jammer’ dat Duisenberg zo kort na de verkiezingen afscheid neemt.