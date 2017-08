Zo wil Rutte III migratiestroom stuiten

De migratiestroom moet worden gestuit door middel van ontwikkelingshulp. Dat vinden de formerende partijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Landen die niet meewerken aan het terugdringen van migratie, krijgen geen geld meer.

Dat heeft De Telegraaf begrepen van ‘ingewijden’. Ontwikkelingshulp moet de oorzaak van economische migratie wegnemen, vinden de formerende partijen. Ook willen ze de hulp aan ontwikkelingslanden gebruiken als middel om druk op de regeringen uit te oefenen. Als ontwikkelingslanden niet meewerken aan het terugsturen van migranten, wordt de geldkraan dichtgedraaid. Op die manier hopen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie economische migranten de pas af te snijden.

Investeren in onderwijs en handel

Er moet vooral worden geïnvesteerd in onderwijs in ontwikkelingslanden, en in versterking van de economie. De migratiestroom zal afnemen als de economische situatie in ontwikkelingslanden verbetert, is de gedachte. Mensen hebben dan minder reden om naar Europa te komen.

Migratie is een gevoelige kwestie bij de formatie. Tijdens de verkiezingscampagne hebben zowel VVD en CDA gepleit voor een strenger asielbeleid, in tegenstelling tot de kleinere partijen D66 en ChristenUnie. De laatste twee zijn voor een ruimhartiger koers. Uiteindelijk moet er een compromis komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Lekken in de formatie

Afgelopen dagen berichtte het dagblad AD over een conceptnotitie voor een regeerakkoord. Daarin stond onder meer een compromis over medisch-ethische kwesties, en de verplichting het Wilhelmus op school te behandelen. Die lekken waren afkomstig uit hetzelfde document.

Dat gold niet voor een meningsverschil over de maximumsnelheid, waarover De Telegraaf schreef. De ChristenUnie zou het maximum willen terugbrengen naar 120, maar krijgt hiervoor geen steun van de andere partijen. De onrust die de formatie deze week beheerst, is dus nog niet verdwenen.