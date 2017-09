Deze straf eist OM tegen oud-staatssecretaris Linschoten

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 200 uur en 6 maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen Robin Linschoten (VVD). Vandaag staat de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken voor de rechter wegens belastingontwijking.

Linschoten wordt ervan verdacht twee keer, in 2010 en 2012, een te lage belastingaangifte te hebben ingediend. ‘Als een oud-staatssecretaris regels aan zijn laars lapt, waarom zou een gemiddelde ondernemer de regels dan wel volgen?’ vraagt de officier van justitie zich af.

Volgens Linschotens advocaat is er nooit sprake geweest van opzet. Linschoten legt in zijn verweer de schuld neer bij belastingkantoor ADSV, dat zijn boekhouding moest doen. ‘De cliënt kreeg vanuit de boekhouder geen échte tekenen dat het goed misging, terwijl dit blijkbaar wel het geval was.’

ADSV verklaart dat er met Linschoten geen land te bezeilen was. Hij deed er veel te lang over om de juiste documenten aan te leveren. Volgens Linschoten valt hem niets te verwijten, behalve slordigheid.

Linschoten wees schikking af

Het Openbaar Ministerie probeerde een schikking te treffen met Linschoten. Maar dat voorstel werd door de oud-staatssecretaris van de hand gewezen. ‘Mijn enige fout is dat ik mijn boekhouder onvoldoende heb gecontroleerd. Alsof ik opzettelijk btw ga achterhouden,’ zei Linschoten in een reactie op de aantijgingen in Het Financieele Dagblad, twee weken geleden. ‘Ik kan mijn vaste lasten niet betalen en heb zelfs geen ziektekostenverzekering meer. Ik heb niks meer.’

Linschoten was van 1994 tot en met 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken in het eerste paarse kabinet. Na zijn carrière in de politiek was hij werkzaam bij de DSB Bank van Dirk Scheringa. Ook werkte hij voor de Sociaal-Economische Raad (SER).