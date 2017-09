Gehavend Sint Maarten maakt zich op voor nieuwe orkaan

Na het spoor van vernieling van Irma staat Sint Maarten staat alweer een nieuwe orkaan te wachten. José komt zaterdag aan land en wordt beschreven als zeer gevaarlijk.

Het eiland in de Caraïben werd woensdag ongelofelijk hard getroffen door natuurramp Irma. De schade is van een ongekende omvang. Minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk (PvdA) zei vrijdag dat er zeker twee doden zijn gevallen en nog eens 43 gewonden.

Op het Franse deel van het eiland zouden ook verscheidene mensen zijn overleden. Veel huizen zijn verwoest, net als de haven. Naar schatting is zo’n 70 procent van de infrastructuur vernietigd. Het eiland is vooralsnog onbereikbaar voor luchtverkeer.

Grimmige sfeer, plunderingen

Meer dan 200 Nederlandse militairen zijn aanwezig op het eiland om noodhulp te verlenen. Commandant van het Korps Mariniers Richard Oppelaar noemt de sfeer op het eiland ‘grimmig’. Er zijn berichten van plunderingen – op beelden is te zien hoe inwoners onder meer juweliers en electronicazaken binnenvallen. ‘De supermarkten zijn leeg, dus mensen zijn op zoek,’ aldus Oppelaar.

De overheid is niet functioneel, een gevolg van gebrekkige communicatiemiddelen. Over het algemeen is de openbare orde echter niet in gevaar, aldus de commandant. Koning Willem-Alexander gaf vrijdag aan de getroffen gebieden te willen bezoeken, zolang hij de heropbouw niet in de weg loopt.

José komt zaterdag aan land

Een nieuwe natuurramp dreigt intussen. Vrijdag werd bekend dat de orkaan José aan kracht heeft gewonnen en in de vierde categorie valt, het op één na hoogste niveau. Dat blijkt volgens het Amerikaanse National Hurricane Center uit gegevens die een speciaal toestel van de luchtmacht heeft verzameld. De orkaan komt in de richting Sint Maarten en bedreigt ook de eilanden Saba en Sint-Eustasius.

De orkaan gaat gepaard met windsnelheden van 240 kilometer per uur. ‘Dat maakt José een extreem gevaarlijke orkaan in de vierde categorie,’ aldus het NHC. De orkaan bereikt Sint-Maarten naar verwachting op zaterdag. Omdat er veel los puin ligt op het eiland, kunnen hoge windsnelheden snel voor extra problemen zorgen, voorspelt Weerplaza.

De militairen ter plaatse hebben als primaire taak hulpverlenen en veiligheid bieden. Tot de komst van #Jose blijven onze mensen dit doen. — Min. van Defensie (@DefensieOnline) September 8, 2017

Ongeveer op het moment dat José aan land komt, moet ook Florida zich opmaken voor een natuurramp. Orkaan Irma, amper afgezwakt, raast dan over dat deel van de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk of miljoenenstad Miami hard zal worden geraakt. De staten Georgia, Alabama en Tennessee moeten vooral rekening houden met zware regenval.