Gemeenten nonchalant met aanpak radicale islam

De helft van de gemeenten doet nauwelijks iets om radicalisering tegen te gaan. Als niemand binnen de gemeente daarvoor is opgeleid, worden de alarmerende signalen mogelijk niet voldoende herkend.

Daarvoor waarschuwt de Inspectie Veiligheid en Justitie donderdag in dagblad Trouw.

Gemeenten vinden het onnodig om te investeren

Het kabinet heeft de lokale politiek juist een belangrijke rol toebedeeld in de aanpak van radicalisering en jihadisme. Het zijn echter vooral kleine (tot 50.000 inwoners) en middelgrote (tot 100.000 inwoners) gemeenten die geen anti-radicaliseringsbeleid voeren, aldus de inspectie die het anti-terreurbeleid heeft geëvalueerd. Gemeenten zeggen dat het radicaliseringsprobleem bij hen niet speelt.

Ze vinden het daarom onnodig om te investeren in voorlichtingsprogramma’s of het speciaal opleiden van ambtenaren. Mogelijk worden er daardoor problemen over het hoofd gezien, schrijft de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten erkent in de krant dat dit probleem bestaat. Radicaliserende moslims komen niet alleen voor in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Neem Victor Droste, de postbode die een strijder werd in Syrië. Hij kwam uit het Overijsselse dorpje Heeten.

