Gert-Jan Segers geen minister. Hoe zit dat met de rest?

Het einde van de kabinetsformatie in zicht. Op dit moment wordt nog onderhandeld over het thema migratie. Een thema waarop de partijen van mening verschillen. Wat brengen de komende weken, en wie komen er in het kabinet?

Nog een week of twee, schreef het NRC vanmorgen. Dan ligt er een nieuw regeerakkoord. Alleen van Gert-Jan Segers is tot dusver bekend dat hij geen zitting zal nemen in een nieuw kabinet. De leider van ChristenUnie zal vanuit de Tweede Kamer zijn fractie aanvoeren. Dat schrijft het FD. De achterliggende gedachte is dat de ChristenUnie hiermee niet aan politieke kleur verliest. Naar verwachting wordt Carola Schouten, zijn secondant in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, minister.

HJ Schoolezing

Van Alexander Pechtold van D66 en CDA-leider Sybrand Buma is nog niet duidelijk of ze zitting nemen in een nieuw kabinet. De twee zouden een ministerspost overwegen, maar met een plek in de Tweede Kamer wint de partij aan herkenbaarheid. Uit de HJ Schoolezing die Sybrand Buma vorige week uitsprak, bleek dat de leider van het CDA niet bereid is om af te wijken van zijn ideologische basis. Integendeel.

Onze gedachten gaan uit naar @APechtold … https://t.co/f0ZevD6f50 — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 5 september 2017



Zestien ministers

Een nieuw kabinet zal naar verwachting zestien ministers tellen. De VVD zou zes ministers krijgen in een volgend kabinet, CDA en D66 elk vier, en de ChristenUnie, de kleinste van de vier partijen, twee. Een veelgenoemde nieuwe ministerspost op het Binnenhof is Klimaat en Milieu. Ook keert de minister van Landbouw terug, een wens van het CDA. Daarnaast wordt gesproken over een minister van Immigratie en Integratie.

Op de formatietafel liggen plannen om het leenstelsel voor studenten gedeeltelijk af te schaffen en de studiebeurs terug te brengen. Maar VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nog geen definitief akkoord bereikt over de begroting van kabinet-Rutte III, waarin dit soort plannen moet worden opgenomen. Het terugbrengen van de studiebeurs moet jongeren minder huiverig maken om te gaan studeren, meldt De Telegraaf dinsdag.