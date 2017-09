Huis van Thierry Baudet opnieuw besmeurd

De voordeur van het huis van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is opnieuw besmeurd met een nog onbekende substantie. De politie was zondagochtend ter plaatse bij zijn huis aan de Korte Prinsengracht in Amsterdam.

‘Wij hebben daar onderzoek gedaan en onderzoeken nu wat precies de vervuiling is en wie dat heeft aangebracht,’ meldt de politie volgens De Telegraaf.

Een ‘traktatie’ achtergelaten in de brievenbus

Een woordvoerder zegt dat er in elk geval aan de buitenkant ‘vervuiling is waargenomen’ en dat het nog ‘onduidelijk is of het ook naar binnen is gekomen’. Baudet bevestigt aan de krant dat de politie onderzoek deed bij zijn voordeur. Agenten namen met wattenstaafjes monsters van de deurmat. Het zou gaan om een stinkende substantie. Baudets partij Forum voor Democratie zegt erop te rekenen dat de politie voortvarend met de zaak aan de slag gaat.

Extreem-links heeft niets geleerd van moord op Pim Fortuyn, schrijft Carla Joosten >

Vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, werd de voordeur van Baudet ook al beklad, met roze verf. Het vandalisme werd geclaimd door een groep die zichzelf Radicaal Anarchistisch Feministisch Front noemt.

Via een bericht op de website Indymedia laat de groep weten dat ze een ‘traktatie’ hadden achtergelaten in de brievenbus van de voorman van FvD. ‘Gun Baudet en zijn trawanten geen rust,’ schrijven de anarchisten op het forum.

De methode-Baudet: eendagsvlieg of blijvertje >