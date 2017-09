Vraagtekens bij benoeming Sargentini in EU-commissie terreur

Het Europees Parlement heeft een bijzondere parlementscommissie in het leven geroepen die onderzoek doet naar terreur. Daarin is europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks benoemd tot vicevoorzitter. Die benoeming doet wel wat wenkbrauwen fronsen.

‘Op papier is er samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dat wil ik onderzoeken,’ zegt Sargentini in een verklaring op de GroenLinks-website.

Zojuist benoemd tot vicevoorzitter EPcommissie terrorisme. Onderzoek effectieve bescherming met respect grondrechten https://t.co/LW8ky3kUaH — Judith Sargentini (@judithineuropa) September 14, 2017

‘IS-strijders op bootjes? Is hysterie’

Sargentini zal als tweede vicevoorzitter ‘toezien op een ordentelijk proces’ van het onderzoek door de commissie. ‘We weten uit ervaring dat echt politiewerk beter werkt dan het verzamelen van meer gegevens van alle Europeanen,’ zegt Sargentini. ‘Maar die strategie wordt niet overal in Europa toegepast.’

Horrorscenario voor pro­immigratie-activisten, ­Europa bouwt een fort. Lees meer!

De benoeming van Sargentini roept behoorlijk wat vragen op. ‘Er is geen greintje bewijs voor de stelling dat IS-strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Is hysterie.’ Dat waren de stellige woorden van GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini op Twitter, in mei 2015.

Er is geen greintje bewijs voor de stelling dat IS-strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Is hysterie @EricPetri1 — Judith Sargentini (@judithineuropa) 18 mei 2015

Maar haar uitlating werd gelogenstraft door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die een jaar later meldde dat jihadorganisaties wel degelijk terroristen op pad stuurden via de enorme immigrantenstroom vanuit Turkije naar Europa. Op Twitter halen critici de omstreden tweet van Sargentini nog eens gretig aan:

Effectieve bescherming door notoire ontkenner het roer?

Incompetentie en moedwil troef #EU #EP — Ducktape 🔷 (@ducktap54400020) September 14, 2017

hysterie ? ik sprak mensen die op zo’n boot hebben gezeten. U heeft het goed mis gehad destijds #naief — Art de Coning (@ConingArt) September 14, 2017

Ook de PVV neemt zitting in de commissie

Naast Sargentini nemen ook europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) en PVV’er André Elissen zitting in de commissie, die bestaat uit dertig personen. De bijzondere commissie gaat onder meer de omvang van de terreurdreiging op Europese bodem in kaart brengen. Ook de tekortkomingen van de antiterrorismemaatregelen van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten komen aan bod, evenals de effecten daarvan op fundamentele rechten.

De parlementariërs zullen EU-functionarissen en leden van nationale parlementen, regeringen en inlichtingendiensten aan de tand voelen. Ook opsporingsdiensten, rechters en slachtofferorganisaties worden opgeroepen. De commissie heeft een jaar de tijd om met haar analyse en aanbevelingen te komen. Als dat niet lukt, wordt de termijn mogelijk verlengd.